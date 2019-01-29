Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ortak platform oluşturalım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, "Önce ortak bir platformu oluşturalım" teklifi yaptı. Selçuk, milli eğitim müdürlerine "Siz kendi şehrinizin zenginliklerini dikkate alarak, bize örnek olabilecek farklı çalışmalar yapabilirsiniz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Antalya'da, otelde '2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı' düzenlendi. Bakan Selçuk'un açış konuşmasını yaptığı toplantıya, bakanlığın üst düzey bürokratları ve 81 ilin milli eğitim müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Selçuk, ortak dil oluşturmak için bir araya geldiklerini söyledi. Bakanlık olarak gösterdikleri hedeflerin Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefleri olduğunu belirten Selçuk, eğitimin içeriğini, işleyişini ekonomiden, demokrasiden ayrı tutmadıklarını kaydetti. Demokrasi ve eğitimi yekvücut olarak gördüklerini belirten Selçuk, meseleyi küresel boyutta ele almalarının zaruri olduğunu söyledi.

"Ortak hedef" vurgusu

Aynı kelimeler kullanılarak, farklı şeyler anlaşılması durumunda farklı neticelerin ortaya çıkacağını dile getiren Bakan Selçuk, bazen de farklı kelimelerle aynı şeyin ifade edilmek istenilebileceğini söyledi. Selçuk, "Eğer 2023 eğitim vizyonu sadece bir doküman, belge ise o zaman yapacak bir şey yok. Bu belge eksiği ve fazlasıyla hepimize ortak anlayış belgesi olsun. Hepimizin aynı hedef doğrultusunda vesile olması için yazıldı. Hepimiz belirli bir konuda belirli bir paydayı gözetmezsek o zaman idealimize gitmekte zorlanırız. Sizler herhangi bir konuda bir amaca ulaşmak istiyorsanız bu hedefin iyi tanımlanması gerekir" diye konuştu.

"Şehrinizin zenginliklerini göz önünde bulundurun"

Buradaki çalışmaların amacının, milli eğitim müdürlerini ortak payda etrafında buluşturmak olduğunu anlatan Bakan Selçuk, ortak alan dışında kalan alanlar için her ilin kendi dokusu ve kokusunu ayrıca zenginleştirebileceğini söyledi. Selçuk, "Önce ortak bir platformu oluşturalım sonra siz kendi şehrinizin zenginliklerini dikkate alarak, bize örnek olabilecek farklı çalışmalar yapabilirsiniz. Kendi şehrinizi de aşıp, uluslararası nitelikli işler de yapabilirsiniz" dedi.

"Hedef sadece bir şehri mutlu etmek değil"

Bakan Selçuk, hedeflerinin tek şehri mutlu etmek olmadığını vurgulayarak, "Bizim hedefimiz, Türkiye içinde belli bir noktaya gelmek, biz dünya ile yarışıyoruz. Küresel olarak nerede olduğumuzun hesabını vermek zorundayız. Bu hesabı verirken, her şehir kendi içindeki imkan farklılıklarının gayretlerini azaltmanın yanı sıra bu arada farklılıkların nitelik boyutunda da azaltılmasına gayret etmelidir. Diğer türlü sadece nicel hedeflere yönelmiş bir şehrin nitelik üzerinden inşası mümkün olmayacaktır" diye konuştu.

"Genelgeyle olmaz"

Vizyon belgesinin hedefleri doğrultusunda bütün okulların daha aktif olmasını isteyen Bakan Selçuk, heyecan dalgası beklediklerini söyledi. Selçuk, "Bu aktiflik Ankara'dan okullara gönderilecek talimat veya genelgelerle verilebilecek bir şey değil. Mutfakta çalışan arkadaşların omuzlarında yükseleceği bir şeydir" dedi.

Açılış konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı sürdürüldü.