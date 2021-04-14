Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: 425 bini aşkın öğretmen, aşı randevusuna dahil edildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerin aşılanması ile ilgili olarak, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter hesabından, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik Koronavirüs aşısı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler.

Şu ana kadar 425.430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır."