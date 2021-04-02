Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan yüz yüze eğitim açıklaması

Mili Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk kameraların karşısına geçerek yüz yüze eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu. "OECD ülkeleri içerisinde en çok okulların kapalı olduğu ülkeler arasında ilk beşte yer alıyoruz" diyen Bakan Selçuk, “Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey” diye konuştu.

Düzce'de kameraların karşısına geçerek "Yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği" sorusuna ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk şunları kaydetti:

"Bugün yeni yatırımların çeşitli okul açılışlarıyla ilgili olarak istişarelerde bulunmak üzere Düzce’deyiz. 2 Mart’tan sonra okulların açılmasıyla beraber elbette bu anlık dinamik süreci izliyoruz. Bu çerçevede şunu rahatlıkla söylemek mümkün, okullarımıza devam konusunda ilkokullarda yüzde 80’lerin üzerinde; ortaokullarda yüzde 76 civarında bir katılım var. Liselerde yüzde 70 civarında bir katılım var. Elbette çok üzücü bir şekilde artışları izliyoruz ama okullara devam konusunda da bu artışlar devam ediyor. Yükseldiğini gösteriyor istatistikler. Bizim elbette en önemli önceliğimiz yüz yüze eğitim fakat OECD ülkeleri içerisinde en çok okulların kapalı olduğu ülkeler arasında ilk beşte yer alıyoruz. Bu sağlık önceliğimiz prensibinden kaynaklanan bir yaklaşım. Biliyorsunuz valiliklerimiz il hıfzıssıhha kurullarıyla beraber değerlendirmeler yapıyor. Her ilin kendisine özgü kararlar alıyorlar. Emek veren tüm ekiplere çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü zor bir süreç yaşıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Bütün toplumumuzda her gün her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı çok daha yüksek bir şekilde devam edelim.

“Bizim önceliğimiz yüz yüze eğitim ama salgın şartlarını dikkate alarak okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu yine sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanan bir şey. Bir teşekkürümüz de velilerimize. Öğretmenlerimizle beraber yoğun bir şekilde çaba içindeler. Okullarla ilgili takibimiz sürecek. Günlük olarak anlık olarak istatistikleri izliyoruz. Sağlık Bakanlığı ile temas halindeyiz. Bu süreci, ortaya çıkan sayısal verileri de zamanı geldiğince kamuoyuyla paylaşıyoruz. “