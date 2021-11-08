Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrencilere, ‘Hz. Ali’yi sevmeyiz’ diyen öğretmen görevden ayrıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilere 'Hz. Ali'yi sevmeyiz' diyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenin görevden ayrıldığını açıkladı.

Gazete Duvar’dan Ogün Akkaya’nın haberine göre, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda sözleşmeli olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yapan M.K. isimli öğretmen, 20 Eylül’de katıldığı bir ders esnasında 8’inci sınıf öğrencilerine “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. M.K.’nin “Hz. Ali’yi sevmeyiz” ifadelerinin ardından öğrencilerin derste yaşananları ailelerine anlatması üzerine veliler okul müdürlüğüne şikâyette bulundu.

Konu, CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri tarafından Meclis gündemine taşındı ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergeleri verildi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz’ın yazılı soru önergelerine yanıt veren Bakan, okulda ücretli öğretmenlik yapan M.K.’nin 24 Eylül 2021 tarihinde görevden ayrıldığını şu sözlerle açıkladı:

“Ankara Valiliğince konuya ilişkin olarak; söz konusu okulda ders ücreti karşılığı öğretmen olarak görevlendirilen adı geçen öğretmen hakkında Mamak Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen muhakkik tarafından inceleme soruşturma yapıldığı, soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; okul yöneticilerinin konu hakkında bilgilerinin olması üzerine olaya müdahale ettikleri, veli dilekçesi üzerine öğretmenden savunma istendiği, adı geçen öğretmenin 24/09/2021 tarihinde görevden ayrıldığı belirtilmiştir.”

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