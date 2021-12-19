Milli Eğitim Bakanı Özer: Müfredata "iklim değişikliği" dersi eklendi

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredata 2022 yılında 'iklim değişikliği' dersi ekleneceğini açıkladı.

Küresel iklim değişikliği tehlikesine karşı Türkiye’nin de imzaladığı Paris İklim Anlaşması’na ilişkin kanun teklifi ekim ayında TBMM’de onaylanmış ardından yürürlüğe girmişti.

Bu gelişmenin sonrasında ‘Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın adı ‘Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ olarak değiştirilmişti. İklim değişikliği konusunda bir adım da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlık olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' dersine müfredatta daha fazla yer ayırmak için önemli bir adım attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Paris Anlaşması'na taraf olmasıyla iklim değişikliği ile mücadele için çalışmalar her alanda hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı olarak Türkiye'nin iklim değişikliği mücadelesinde genç nesillerimizin daha bilinçlenmesi için müfredatta da önemli bir değişikliğe gittik. Talim ve Terbiye Kurulu toplantısında alınan kararla, 2015'ten bu yana 7'nci veya 8'inci sınıflarda haftada 2 saat seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulmak üzere 6'ncı ve 7'nci sınıflarda 1 saat, 8'inci sınıflarda ise 1 ya da 2 saat yine seçmeli olarak 'çevre eğitimi ve iklim değişikliği' adı altında uygulanacak. Bu kapsamda, geleceğe yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak çevre ve iklim değişikliği eğitimi, müfredatta daha geniş yer bulacak."

Bakan Özer, öğretmenlere çevre bilinci konusunda bilgilendirmeler yapacaklarını da belirterek, "Sömestr tatilinde tüm öğretmenlere iklim değişikliği, çevre bilinci, sıfır atık konularında bilgiler verilecek" dedi.