Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelir 418 milyon TL'yi aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelirin 418 milyon 591 bin liraya ulaştığını açıkladı.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada meslek lisesi öğrencilerinin ürettiklerinden elde edilen kârı dile getirdi. 2020 yılında meslek liselerinde üretimden elde edilen gelirin son 2 yılda yüzde 100 arttığını anımsatan Özer, bu yılın ilk 9 ayında meslek liselerindeki üretimden elde edilen gelirin 418 milyon 591 bin liraya ulaştığını açıkladı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre gelir yüzde 50 arttı.

İstanbul lider

Özer, 2021 yılının ilk 9 ayında üretimden en fazla gelir sağlayan ilk 3 kentin geçen ay olduğu gibi yine İstanbul, Ankara ve İzmir olduğunu belirtti. Bu dönemde mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının üretimlerinden İstanbul’da 53 milyon 686 bin, Ankara’da 40 milyon 720 bin ve İzmir’de 22 milyon 353 bin liralık gelir elde edildi.

Okullar bazında yapılan üretim sıralamasında, 10 milyon 889 bin lira üretimle İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Gaziantep Şahinbey Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9 milyon 479 bin liralık üretimle ikinci, Şanlıurfa Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 8 milyon 309 bin liralık üretimle üçüncü oldu.