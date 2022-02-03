Milli Eğitim Bakanı Özer: Lise ve üniversite mezunlarına istihdam garantili eğitim programı başlatıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu ay itibarıyla lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkânı getiren programı başlatıyoruz" dedi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamasında mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla lise ve üniversite mezunlarına yönelik yürütülecek istihdam garantili yeni mesleki eğitim programına ilişkin detayları paylaştı. Özer, lise ve üzerinde bir eğitime sahip olanların, istemeleri durumunda, istihdam garantili şekilde mesleki eğitim tamamlama programlarından yararlanmasını sağlamanın bu merkezlerin hedefleri arasında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu ay itibarıyla lise ve üniversite mezunu gençlerin istedikleri bir alandaki mesleki eğitim merkezi programını 6-8 ay gibi kısa sürede tamamlama ve istihdam garantili iş gücü piyasasına geçme imkanı getiren programı başlatıyoruz. Buradaki çıkış noktamız şu; herhangi bir alanda örneğin kaynakçılık alanında eleman bulmayla ilgili ciddi bir ihtiyaç söz konusuysa, bu alanla ilgili tüm işletmelerle bir araya gelip o eleman ihtiyacını, mesleki eğitim merkezlerinden mezuniyeti 4 yıl beklemeden kısa sürede karşılamak için 6 veya 8 aylık bir eğitim tamamlama programı düzenlemek. Buraya lise, üniversite mezunlarından katılımı, eğitimin tamamen eleman ihtiyacını karşılamak isteyen sektörler tarafından verilmesini ve başarılı olanların 6 ay sonra, mezun oldukları zaman da istihdamını sağlamak. Bu programı, bu aydan itibaren artık yavaş yavaş tüm Türkiye'de yaygın bir şekilde hizmete açacağız."

"Başarılı olanlar sektörde istihdam edilecek"

Mesleki eğitim merkezlerine doğrudan gidilerek kayıt yaptırılabileceğini belirten Özer, "Mesleki eğitim merkezi tamamlama programları, istihdam garantili olacağı için ilgili kentlerde sürecin başlatılması, ilan edilmesi ve o ilana başvurular alınarak süreç idame ettirilecek. Tamamlama programında lise ya da üniversite mezunları olacağı için kültür derslerinin alınması gerekmeyecek, tamamen iş başı eğitiminde ve sektörle birlikte oluşturacağınız müfredat kapsamında uygulama yapılacak. Başarılı olanlar da talep eden sektör tarafından istihdam edilecek" dedi.

"İşveren üzerindeki maddi yük kaldırıldı"

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda 25 Aralık 2021'de yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilere ilişkin önemli bir düzenleme yapıldığını hatırlatan Bakan Özer, işveren üzerindeki maddi yükün kaldırılarak çok cazip bir mekanizma oluşturulduğunu vurguladı.

Özer, daha önce bu merkezlere devam eden öğrencilerin 4 yıl boyunca aldığı asgari ücretin yüzde 30'unun işveren tarafından karşılandığını, bir kısmının ise devlet tarafından sübvanse edildiğini, yeni düzenlemeyle ise üçte birlik ücretin tamamının devlet tarafından karşılanmaya başlandığını kaydetti.

"Öğrenci sayısı bir ayda yüzde 76 arttı"

Bu merkezlere devam edenler arasında başarılı olanların 3'üncü yılın sonunda ‘kalfa’ ve son sınıfta 1 yıl eğitim aldıktan sonra başarılı olanların da ‘usta’ olduğunu belirten Bakan Özer, yeni düzenlemeyle kalfalara ödenen miktarın asgari ücretin yüzde 30'undan yüzde 50'ye çıkarıldığını söyledi. Özer, 10 yıl ve üzerinde ‘usta’ olarak çalışan ve SGK kayıtlarında bunu belgeleyenlerin herhangi bir eğitim almadan doğrudan ‘usta öğretici’ olma sınavına girebilmelerinin sağlandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bir taraftan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yer alabilecekleri işletmenin sayısını artırmaya çalıştık. Bu 3 düzenleme yapıldıktan sonra gördük ki 1 ay gibi kısa bir sürede, öğrenci sayısında inanılmaz bir artış var. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve öğrenciler açısından çok cazip bir model. Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırı olmaması çok büyük bir avantaj. Her yaştan öğrencinin her yaştan vatandaşımızın öğrenci olabileceği bir mekanizma. Kanun değişikliğinden önce bu merkezlerdeki öğrenci sayısı 159 bindi, şu anda 280 bine çıktı. Bir ay gibi kısa sürede, öğrenci sayısı yüzde 76 oranında arttı."

"2022 hedefi 1 milyon kişiyi merkezle tanıştırmak"

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '2022 yılında 1 milyon vatandaşı mesleki eğitim merkezleri ile tanıştırma' hedefi koyduğunu hatırlatarak "Şu anda sistem çok başarılı şekilde ilerliyor. Bakanlık olarak ilk hedefimiz 1 milyona yakın vatandaşı mesleki eğitim merkezleriyle eşleştirebilmek. Gerçekten bu potansiyel var. Türkiye'de mesleki eğitimdeki bu dönüşümden en fazla olumlu etkilenecek olan sektörler de küçük ve orta ölçekli işletmeler olacak. Böylece çırak, usta, kalfa bulamamaktan şikâyetçi olan iş gücü piyasasındaki bu mazeret, tamamen ortadan kalkmış olacak" dedi.

Genç işsizlik oranını düşürebilmenin önemine vurgu yapan Bakan Özer, "2021 yılı sonunda yürürlüğe giren düzenleme, bu anlamda tarihi bir kırılma noktasına işaret ediyor. Artık mesleki eğitim merkezi, tamamen iş gücü piyasasının talep ettiği insan kaynağını yetiştirmek için ve işverene de hiç bir maddi yük olmadan sadece eğitime katkısını, süreçlere katkısını dahil ederek bu sorunu kökünden çözmüş olacak" dedi.