Milli Eğitim Bakanı Özer'den "yarıyıl tatili" açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek bir durum söz konusu değildir. 7 Şubat’ta kaldığımız yerden yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Bakan Özer, "Tüm öğrencilerimizden bu tatilde en az bir kitap okumasını özellikle istirham ediyorum" diyerek öğrencilere seslendi.

Bakan Özer'in açıklaması şöyle:

"Hakikaten 1.5 yıl aradan sonra kararlı bir şekilde hiçbir kesintiye uğramadan 81 ilde haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edebilmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimizi kutluyoruz. Öğrencilerimizin maske, mesafeye riayet etmeleri, bu 850 bin dersliğimizden kapanan sınıflarımızın 5 ay boyunca yüzde 1’in altında gerçekleşmesinde çok büyük katkısı oldu. Karnelerde zayıf notları olan öğrencilerimiz olsa da biz bu dönem tüm öğrencilerimizi başarılı buluyoruz. Tüm öğrencilerimizi bu başarılardan dolayı kutluyorum. Bu sürecin en büyük kahramanları öğretmenlerimiz oldu. Çok büyük fedakârlık gösterdiler. Her gün maskelerle ders anlatabilmek öyle kolay bir şey değil. Diğer taraftan aşılanma oranı kıta avrupasında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranının çok üzerindeler. Öğretmenlerimizden tüm topluma örnek olduklarından dolayı şükran duyuyorum Sağlık bakanımıza sağlık bilim kurulumuza da teşekkür ediyorum.

Öğretmenlerimizden bir istirhamımız olmuştu, bu yarıyıl tatilinde öğrencilerimize ödev vermemeleri olmuştu. Ama ben öğrencilerimize bir ödev veriyorum, tüm öğrencilerimizden bu tatilde en az bir kitap okumasını özellikle istirham ediyorum. Bizim okuma oranımızı artırmamız lazım."