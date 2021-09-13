Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var; velinin rızası olmadan asla yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açık kalmaya devam edeceğini belirterek, "Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Özer, vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okul yok olmadığını; 850 bin sınıfın sadece 198'inde vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini söyledi. "Okullar açık kalacak, yüz yüze eğitimi inşallah devam ettireceğiz" diyen Bakan Özer, "Tüm okullarımızda uyulması gereken kuralları belirledik. Okullarımızın açık kalması için her türlü tedbir alınacak. Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"İkili sisteme geçilebilir"

Ayrıca "ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınması" gerektiği görüşünü aktaran Bakan Özeri, "Problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir" dedi.

Okullardaki aşılama durumu nedir?

"Aşı gönüllülük esasına dayalı olmasına rağmen öğretmenlerin aşılanma oranı Türkiye ortalamasından yüksek" diyen Özer, devamında şunları kaydetti:

"En az bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 91'e çıktı. İki doz aşı olan öğretmenlerin oranı yüzde 78. Öğretmenlerimiz sadece kendi sağlıkları için değil toplumda örnek olma açısından da çok başarılılar."

"Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak"

"Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak" diyen Özer, bakanlığın duyurduğu "15 bin yeni atama" hakkında da konuşu. Özer, "15 bin yeni atama ek atama değil bu. 2020 KPSS'sine girenler diyor ki 2021'ler bu hakkı kullanmasın. Süresi geçmemiş tüm adaylara başvuru hakkı tanıdık. Tüm öğretmenlerimize eşit bir şekilde kapı açtık. En yüksek puanda olan öğretmeni sisteme dahil etmeye çalışıyoruz" sözlerini kaydetti.