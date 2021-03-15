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Eğitim

Millî Eğitim Bakanı: Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor

"Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun"

15 Mart 2021 14:12

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde üçüncü hafta olduğunu hatırlatarak, "Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor" açıklamasını yaptı. 

Bakan Selçuk Twitter paylaşımında, "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı. 

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