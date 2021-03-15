Millî Eğitim Bakanı: Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimde üçüncü hafta olduğunu hatırlatarak, "Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor" açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk Twitter paylaşımında, "Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum: Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun." ifadesini kullandı.