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Politika

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, basın müşavirini polisten seçti

Müşavirliğe atanan eski emniyet müdürünün "Asayiş Berkemal" adlı bir kitabı var

24 Haziran 2016 12:28

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, basın müşavirini emniyetten seçti. Eski Antalya Emniyet Müdürü Feyzullah Arslan, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri oldu.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve genel müdürlük sözcülüğü de yapan Aslan’ın, “Asayiş Berkemal”, "Polisin Hatıra Defteri" ve "Gül Güldür Düşündür" isimli üç tane kitabı bulunuyor. Aslan, Muğla’da Siyasi Şube Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal Bakım Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptı. Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’nın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ni de Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan getirilen Abdulkadir Özkan yürütmüştü.

ETİKETLER

polisMilli Eğitim Bakanlığıİsmet Yılmazbasın müşaviriAntalya Emniyet MüdürlğüFeyzullah Arslan

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