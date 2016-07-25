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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı açıkladı; kapatılan okullardaki öğrencilerin durumu ne olacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okulları bakanlığın işleteceğini söyledi

25 Temmuz 2016 21:49

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlayan OHAL kararnamesinde bin 43 özel öğretim kurumu kapatılırken, okullar Hazine’ye devredildi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu okullardaki öğrencilerin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz açığa alınan öğretmenlerin yerine 20 binin üzerinde öğretmen alınacağını belirterek şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanı olarak öğretmen alımımızı sözleşmeli ve mülakata bağlı olarak Şubat ayında alınacağını söylemiştim. Ancak, yeni çıkan durum karşısında kamu görevlilerinden ilişiği kesilecek öğretmenlerin yerine bu yıl öğretmen alımı yapacağız. Dolayısıyla birinci husus bu. 2016 yılında sözleşmeli ve mülakatla öğretmen alacağız.”

 

"Evlatlarımıza devlet eliyle eskisinden çok daha iyi bir eğitim vereceğiz"

 

Bakan Yılmaz, 15 Temmuz soruşturması kapsamında kapatılan okulların ve bu okuldaki öğrencilerin durumunun sorulması üzerine ise: "Öğrenciler bizim öğrencilerimiz ve hiçbirini mağdur etmeyeceğiz. Birçoğu özel okula gidiyor. Devletin malı olan o okulları da biz işleteceğiz.


Ama öğretmenlerin öğretmen lisansları iptal edilmiştir. O öğretmenlerle değil, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni alacağı öğretmenlerle eğitime devam edeceğiz. Öğrencilere şunu söylüyoruz; hiç kimse mağdur olmayacak. Evlatlarımıza devlet eliyle eskisinden çok daha iyi bir eğitim vereceğiz” ifadelerini kullandı.

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