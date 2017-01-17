‘Milli değerleri’ ön plana çıkaracak Pepee'ye TÜSİAD sponsor oldu

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), 20 Ocak’ta vizyona girecek sinema filmi ‘Pepee Birlik Zamanı’nın gala partneri ve film destekçisi oldu.

Düşyeri Stüdyoları’nın yaratıcısı olduğu yerli çizgi film karakteri Pepee’nin filmde ‘milli değerleri’ ön plana çıkardığı belirtildi.

Filmin müziklerini yapan şarkıcı Kıraç “Çok büyük emeklerle yıllardır uğraştığımız çizgi filmimizi bugün ‘Pepee ile birlik zamanı’ diyerek çocuklara göstereceğiz. Türkiye’mizin birliğe ihtiyacı var. Pepee Türkiye’yi birleştirecektir diye düşünüyorum” dedi.