T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Milli boksör ve kardeşine silahlı saldırı

Öner kardeşler, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

02 Aralık 2016 04:25

Adanalı milli boksör Alptuğ Öner ve ağabeyi Bahadırhan Börteçine Öner, silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, milli boksör Alptuğ (26) ve ağabeyi Bahadırhan Börteçine Öner (29), merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.

Bacaklarından yaralanan Öner kardeşler, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili şüpheli A.Y (26), M.S (26), S.B (28) ve H.Ç (22) Fatih Polis merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Hastanede tedavileri tamamlanan Alptuğ ve Bahadırhan Börteçine Öner ile bir diğer milli boksör Buğra Öner de ifade vermek için Cinayet Büro Amirliğine gitti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

ETİKETLER

boksörAlptuğ ÖnerBahadırhan Börteçine Öner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24