Milli boksör ve kardeşine silahlı saldırı

Adanalı milli boksör Alptuğ Öner ve ağabeyi Bahadırhan Börteçine Öner, silahlı saldırıda bacaklarından yaralandı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, milli boksör Alptuğ (26) ve ağabeyi Bahadırhan Börteçine Öner (29), merkez Çukurova ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.



Bacaklarından yaralanan Öner kardeşler, olay yerine gelen ambulansla Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili şüpheli A.Y (26), M.S (26), S.B (28) ve H.Ç (22) Fatih Polis merkezi ekiplerince gözaltına alındı.



Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.



Hastanede tedavileri tamamlanan Alptuğ ve Bahadırhan Börteçine Öner ile bir diğer milli boksör Buğra Öner de ifade vermek için Cinayet Büro Amirliğine gitti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.