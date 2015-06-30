T24 LogoT24 Logo
Spor

Milli Atlet Nevin Yanıt'ın 3 derecesi silindi, 2 altın madalyası elinden alındı

Doping sebebiyle üç yıl ceza alan Yanıt'ın, 28 Haziran 2012'den bu yana elde ettiği dereceler silindi

30 Haziran 2015 22:02

Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF), Milli Atlet Nevin Yanıt’ın derecelerinin sıfırlandığı periyodu açıkladı. Doping cezası üç yıla çıkarılan Yanıt'ın üç önemli derecesi silindi ve iki altın madalyası da elinden alındı.

IAAF tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Nevin Yanıt’ın 28 Haziran 2012’den bu yana elde ettiği tüm dereceler silindi. Bu kararın ardından Yanıt, 2012 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra, Olimpiyat finalinde Türkiye rekoruyla elde ettiği beşincilik ve 2013’ün Mart ayında Göteborg’da kazandığı 60 metre engelli salon Avrupa altını unvanlarını kaybetti. Milli atletin Londra’da koştuğu 12.58’lik Türkiye rekoru da silinmiş oldu.

Nevin Yanıt’ın üç yıllık doping cezası 5 Mart 2016 tarihinde sona erecek.

ETİKETLER

nevin yanıtatletizmdopingIAaF

İlgili Haberler

Nevin Yanıt'ın 2 yıllık cezası 3 yıla çıktı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle daha önce 2 yıl müsabakalardan men ettiği Nevin Yanıt'ın cezasını 3 yıla çıkardı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24