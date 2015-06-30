Milli Atlet Nevin Yanıt'ın 3 derecesi silindi, 2 altın madalyası elinden alındı

Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF), Milli Atlet Nevin Yanıt’ın derecelerinin sıfırlandığı periyodu açıkladı. Doping cezası üç yıla çıkarılan Yanıt'ın üç önemli derecesi silindi ve iki altın madalyası da elinden alındı.

IAAF tarafından yapılan açıklamaya göre, milli atlet Nevin Yanıt’ın 28 Haziran 2012’den bu yana elde ettiği tüm dereceler silindi. Bu kararın ardından Yanıt, 2012 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra, Olimpiyat finalinde Türkiye rekoruyla elde ettiği beşincilik ve 2013’ün Mart ayında Göteborg’da kazandığı 60 metre engelli salon Avrupa altını unvanlarını kaybetti. Milli atletin Londra’da koştuğu 12.58’lik Türkiye rekoru da silinmiş oldu.



Nevin Yanıt’ın üç yıllık doping cezası 5 Mart 2016 tarihinde sona erecek.