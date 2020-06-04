Milletvekilliği düşürülen Leyla Güven: CHP'li bir milletvekilli de var, ama bu kararda CHP'nin de sorumluluğu var

TBMM Genel Kurulu'na getirilen fezlekeyle milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, "Darbeler sadece silahlarla olmuyor. CHP'li bir milletvekilli de var, ama bu kararda CHP'nin de sorumluluğu var" dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ile HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ile CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun fezlekelerinin TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi sonrası üç ismin milletvekillikleri düşürüldü.

Güven, konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde, darbenin ille de silahlı olması gerekmiyor. Evet, muhalif olana da var, CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var. 2016'da dokuulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktı" derken, siyasetin yaşamın her alanında olduğunu ve mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.

TIKLAYIN - CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleri düşürüldü!

Güven, şu ifadeleri kullandı:

"Doğrusu Kürt sorunu demokratik çözüme kavuşmadığı müddetçe bu tür uygulamalarla Türk halkının iradesine her gün yeni darbeler yaparak kendilerini ayakta tutmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. AKP ile başlamadı Kürt sorunu ama AKP döneminde 18 yıl boyunca her gün Kürt halkının iradesine karşı darbeler gerçekleştirildi.

"1994'te parlamentoya giren Kürt milletvekillerine karşı geliştirilen darbe tam da bugün 2020 tarihinde Kürt iradesine geliştirilen darbeden farklı değil. Gene 4 Kasım 2016'da Kürt halkının seçilmişlerine karşı darbe gerçekleştirildi. Yani Kürtlere koordinat biçmeye çalışanlar, şöyle yapın böyle yapın diyenler Kürtlerin demokratik siyasetteki ısrarını görmemeleri anlaşılır gibi değil.

"Türkiye Cumhuriyeti devleti demokratik siyaset yürüten Kürtlere karşı sürekli bir darbe halinde, darbenin ille de silahlı olması gerekmiyor. Evet, muhalif olana da var, CHP'li bir milletvekili de var ama CHP'nin bunda sorumluluğu da var. 2016'da dokuulmazlıklar kaldırıldığında güçlü bir sesle HDP ile hareket etmiş olsalardı belki bugün bunları yaşamayacaktık. Biz siyaset zemini olarak parlamentoyu görmüyoruz, siyaset yaşamın her alanında var."

KCK davasında yargılanmıştı

"KCK operasyonu" kapsamında 2008 yılında gözaltına alınıp hakkında açılan davada 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Leyla Güven'in cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Cezası kesinleşmeyen Güven hakkındaki karar, dosyasının Anayasa Mahkemesi'nde (AYM) karara bağlanmasının ardından kesinleşecek.

TIKLAYIN - Milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'ndan ilk açıklama: Önümüzdeki günlerde kalan 18 aylık cezamı yatmak üzere teslim olacağım