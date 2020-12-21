Milletvekilliği düşürülen HDP'li Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası

Eski HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'e 'örgüt yöneticisi olmak' iddiasıyla 22 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Güven hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
HDP'den milletvekilliği düşürülen, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven’in “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle yargılandığı davanın 10’uncu duruşması Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Görülen duruşmaya Leyla Güven katılmazken avukatları Cemile Turhallı Balsak, Serdar Çelebi ve Şivan Cemil Özer hazır bulundu.
Duruşmada avukatların ek süre talebini reddeden mahkeme heyeti Leyla Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası vererek tutuklama kararı çıkarttı.
Milletvekilliği düşürülmüştü
Eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı başka davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesince onanmıştı.
TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran'da HDP'li Güven hakkında mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş cezalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okunarak bilgiye sunulmuştu.
Genel Kurul'da okunan tezkerelerin ardından Güven'in milletvekilliği düşmüştü.