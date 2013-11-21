Milletvekillerinin yarısının dilekçe komisyonu kararlarından haberi yok

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin 550 milletvekiline gönderdiği 12 soruluk ankete göre, milletvekillerinin 506'sı mecliste kulllanılan dilden şikayetçi.

Ekşi'nin, 12 soruya verilen yanıtlardan dün açıkladığı 7'si ile ilgili sonuçlara ek olarak, kalan 5 soruyla ilgili verdiği bilgiye göre, mecliste kullanılan dil ile ilgili soruya 64 kişi cevap verdi. Bu 64 kişiden yüzde 50'si, yani 550 milletvekili üzerinden değerlendirme yapılınca 275’i, bu dili “sert ve kaba bulduğunu” ifade etti. Yüzde 42'si mecliste kullanılan dile karşı tepkili değil ama dikkattsiz olduğu ortaya çıktı. Yüzde 8 ise, Meclisteki konuşmaların düzey veya üslubundan şikâyet etmek için sebep görmedikleri sonucu ortaya çıktı.

Milletvekilleri'nin yüzde 53'nün Dilekçe Komisyonu Kararlarından haberi yok

Önemli bir hak arama yöntemi olan Dilekçe Komisyonu kararlarından kaç milletvekilinin haberdar olduğu sorusuna 68 milletvekili cevap verdi. Buna göre, milletvekilerinin yüzde 53'ü "kararları hiç görmüyorum" derken, yüzde 40'ı kararları "bazen görüyorum" şeklinde konuştu. Yüzde 7'sinin ise kararları hep görüyorum dediğiortaya çıktı.

Milletvekillerinin yüzde 49'u aldıkları ödenek ve yolluğu az buluyor

Ekşi, milletvekillerine aldıkları ödeneği ve yolluğu yeterli bulup bulmadıklarını da sordu. Bu soruya milletvekillerinin 59'u cevap verdi. Buna göre, soruyu yanıtlayan milletvekillerinden yüzde 49'u aldıkları yolluğu ve ödeneği az bulmaktadır veya arttırılması gerektiğini düşünmektedir. Yüzde 51'i ise maaşını yeterli bulmaktadır

Grup Toplantıları

Her salı günü TBMMM'de yapılan “halka açık grup toplantıları”nın böyle sürüp gitmesini uygun görüp görmediklerine ilişkin soruya 67 milletvekili yanıt verdi. Buna göre, milletvekillerinin yüzde 48'i bu toplantılardan şikayetçi olduğu, yüzde 48'nin şikayeti olmadığı ortaya çıktı. Yüzde 4 ise toplantıların bu şekilde yapılmasından çok memnun olduğunu söyledi

Sık kullanılan denetim mekanizması olan yazılı sorular

iktidara mensup olsun, muhalefet üyesi olsun milletvekillerinin çok büyük bir çoğunluğunun,TBMM’nin en çok kullanılan “denetim” mekanizması olan “Yazılı Soru”lara bakanlar tarafından verilen yanıtlardan şikayetçi olduklarını gösterdi. Bu konuya ilişkin souya 69 milletvekili cevap verdi. Buna göre, milletvekillerinin yüzde 75 yazılı sorularına aldıkları yanıtları çok yetersiz buldu. Milletvekillerin yüzde 25 bu cevapları tatmin edici bulurken çok tatmin edici buluyorum diyen milletvekili çıkmadı.