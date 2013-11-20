Milletvekillerinin yarısı, Genel Kurul'a niçin geldiğini bilmiyor!

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi’nin 550 milletvekiline gönderdiği 12 soruluk ankete göre 550 milletvekilinden 248’i kendisini ‘işlevsiz’ bir diğer deyişle ‘işe yaramaz’ buluyor. 363 milletvekili ‘Genel Kurul’da ne olduğunu bilmeden’ geldiğini söyledi. Anket, milletvekillerinin içinde bulundukları durumun dışarıdan görünenden çok farklı olduğunu, çoğunun da Meclisin işleyişinden memnun olmadıklarını ortaya koydu.

Ekşi verilen yanıtları 550 milletvekilini esas alacak şekilde değerlendirince çıkan sonuçların çok daha çarpıcı olduğunu söyledi. Buna göre 550 milletvekilinden, 363’ü, Genel Kurul çalışmalarına o gün ne konuşulacağını bilmeden geldiğini, 429’u Meclis çalışmalarını “verimsiz” bulduğunu, 545’i (kısaca hepsi) yürürlükteki İçtüzükten memnun olmadığını, 248’i (nerdeyse yarıya yakını) kendisini “işlevsiz” bir diğer deyişle “işe yaramaz” hissettiğini ifade etmiş oldu.

Ankete katılanların kimlikleri gizli

Ekşi’nin anket formuna 70 milletvekili yanıt verdi. Ekşi, anketle birlikte gönderdiği mektupta “yanıt verenlerin kimlikliklerini açıklamamalarını” özellikle istedi. O nedenle gelen 70 yanıtın, TBMM’deki genel durumu öğrenme imkânı verdiğini söyledi.

Oktay Ekşi’nin gönderdiği 12 soruya verilen yanıtlardan şu çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı:

Meclisin çalışmasını ‘verimsiz’ bulanların, bu soruya yanıt veren 69 milletvekiline oranı yüzde 78 yani milletvekili sayısıyla ifade etmek gerekirse 429 olduğu; ‘normal sayıyorum’ diyenlerinki 105 Milletvekiline tekabül eden yüzde 19; ‘çok verimli’ diyenlerinki yüzde 3 yani 16 Milletvekilinden ibaret olduğu ortaya çıktı.

363 milletvekilinin genel kuruldan haberi yok

Genel Kurula o gün neler konuşulacağını “önceden bilmeden gelen ve orada öğrenenlerin” toplam 70 yanıt içinde oranı yüzde 66 olduğu, bir diğer ifadeyle 363 milletvekilinin Genel Kurula, “o gün neler görüşüleceğini bilmeden” geldiği; “bilerek geldiğini” söyleyenlerin oranı ise yüzde 34 yani 187 Milletvekilinin gündemden haberdar olduğunu ifade ettiği görüldü.

Kendisini Mecliste “işlevsiz (işe yaramaz)” sayanların, verilen toplam 60 yanıt içindeki oranı yüzde 44 yani 248 milletvekiline tekabül ettiği; “işe yarar” görenlerin oranı yüzde 48 yani 264 milletvekilinin kendisini “işe yarar” gördüğü; “çok iyi” hisseden 38 milletvekili anlamına geleni oranın yüzde 7 çıktığı anlaşıldı.

Ankete yanıt veren 66 milletvekilinin ifadelerine göre yüzde 70’i yürürlükteki Meclis İçtüzüğünün değiştirilmesinin “gerekli” olduğunu, yüzde 29’u “gerekebilir” diye düşündüğünü, kısaca yüzde 99’unun yani 545 milletvekilinin “İçtüzüğün değiştirilmesinden yana” olduğunu ortaya çıkardı.

Oransal olarak yüzde 1’e tekabül eden 5 milletvekili “İçtüzüğün değiştirilmesini gereksiz gördüğünü” bildirdi.

Ekşi’nin sorduğu sorular yukarıdakilerden ibaret değildi. Örneğin üyesi olmadıkları TBMM Komisyonlarında görüşülen konuları ne ölçüde izleyebildiklerine ilişkin soruya yanıt veren 69 milletvekilinden:Yüzde 19’u yani 105 milletvekili (tüm üyelerin beşte biri kadarı) izleyemiyorum dedi.Yüzde 74’ü yani 407 milletvekili “istersem izliyorum”;Yüzde 7’si yani 38 milletvekili “kolayca izliyorum” yanıtı verdi.

Salonun akustiği

TBMM Genel Kurul salonunda “akustiğin” çok kötü olması ve “yerleşim” şeklinin üyelerin konuşmaları izlemesini zorlaştırması, çok sık dile getirilen bir şikâyet konusu olduğu için Ekşi’nin Genel Kuruldaki görüşmelerle ilgili sorusuna yanıt veren 69 milletvekilinden “izlerken zorlanıyorum” diyenlerin, tüm üyelerin yüzde 29’unu yani 160’ı bulduğu;“İzleyebiliyorum” diyenlerin tüm üyelerin yüzde 49’u yani 270 olduğu; “çok kolay izliyorum” diyenlerin yüzde 22 yani 120 milletvekiline tekabül ettiği ortaya çıktı.

TBMM’de işleme giren tüm tasarı, teklif ve soru, araştırma, gensoru, önergelerinin isimlerinin ve bunları kim önermişse onun bildirildiği “GELEN KAĞIT” isimli iç yayını Milletvekillerinden kaçının izlediğine ilişkin soruyu yanıtlayan 57 milletvekilinden yüzde 9’u yani 88’i, bu yayını hiç görmediğini, yüzde 24’ü yani 132’si birkaç kere gördüğünü, yüzde 60’ı yani 330’u her zaman gördüğünü bildirdi.

Gerçi anket sorusunun “size gelen tüm kâğıtları görüyor musunuz?” anlamına da gelebileceği dikkate alınırsa buradaki yanıtların TBMM’nin gerçekleriyle uyumlu olmaması mümkündür.

Oktay Ekşi, TBMM’de kullanılan dili; milletvekillerinin halen aldıkları ödenek ve yolluğu (maaşı) yeterli sayıp saymadıklarını; parti liderlerinin polemiği yüzünden siyasi hayatımızın çok gerginleşmesine sebep olan “halka açık Grup Toplantılarıyla” ilgili bugünkü uygulamadan memnun olup olmadıklarını ve kararları mahkemeler tarafından bile bozulamayan TBMM Dilekçe Komisyonu kararlarını izleyip izlemediklerini ve en önemlisi TBMM’nin “denetim” işlevi yönünden çok önemli olan “Yazılı Sorulara verilen yanıtları tatmin edici bulup bulmadıklarını” da Milletvekillerine sordu. Ekşi o soruların yanıtlarını bir gün sonra açıklayacağını bildirdi.