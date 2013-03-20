Milletvekilleri 'namus' kavgasına tutuştu!

CHP Adana Milletvekili Turgay Develi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin önergeye yönelik konuşmasında, "Bu belgeler, AKP'nin siyasi cibiliyetsizliğinin, soysuzluğunun bir göstergesi olarak ortada duruyor" sözleri tartışma yarattı. Ardından söz alan AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi ise "Nasıl peşkeş çekilecek? Siz bunları çok iyi bilirsiniz. Biz de namussuzluk, hırsızlık ahlaksızlık bulamazsınız. Ne ararsanız sizdedir. Geçmişinize bakın hepsini görürsünüz" sözleriyle gerginlik arttı.

CHP, Özelleştirme İdaresi'nin uygulamaları hakkındaki meclis araştırması açılması yönündeki önergesinin görüşülmesinde gergin anlar yaşandı. TBMM Başkan Vekili Sadık Yakut'un yürüttüğü oturumda, söz alan CHP'li Develi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın, Türkiye'nin bütün değerlerini peşkeş çekercesine sattığını ifade ederek, bazı belgeler gösterdi. Ardında da "Bu belgeler, AKP'nin siyasi cibiliyetsizliğinin, soysuzluğunun bir göstergesi olarak ortada duruyor. Siyasi cibiliyetsizliğin ne anlama geldiğini biz iyi biliyoruz, bırakın bu işleri. Ben Başbakanınızın sözlerini aktardım size" dedi.

AKP'lilerin tepkileriyle Genel Kurul salonunda gerginlik artarken, Başkanvekili Yakut, temiz dil kullanılması yönünde uyarıda bulundu. Daha sonra söz alan AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi ise tansiyonu zirveye taşıdı. "Siz kamu bankalarını, KİT'leri paylaştınız. Siz bunları çok iyi bildiğiniz için bizi de öyle zannediyorsunuz. Nasıl peşkeş çekilecek? Siz bunları çok iyi bilirsiniz. Biz de namussuzluk, hırsızlık ahlaksızlık bulamazsınız. Ne ararsanız sizdedir" diyen Zeybekçi'nin bu sözlerine yerine geçerken, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, özür dilemesini isteyerek, "Gelsin bu lafını düzeltsin, namussuz sensin" dedi. Gerginliğin artması üzerine ara verildi. Ara verilmesine rağmen gerginlik CHP'li Erdoğdu'nun, "Namussuz diyemezsin, eğer dediysen senin ağzını burnunu kıracağım" diyerek AKP Zeybekçi'nin üstüne yürümesiyle zirveye çıktı.

Aranın ardından TBMM Başkanvekili Yakut, CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce ile AKP Grup Başkanvekili Ahmet Aydın'a söz verdi. Her iki başkanvekili de siyasi konuşmalarda daha temiz bir dil kullanılması yönünde uyarılarda bulundular. Bu arada yapılan yoklamada karar yeter sayısı bulunamadığı için bir ara daha verildi. Aranın ardından yapılan oylamada ise CHP Özelleştirme İdaresi'nin uygulamalarına ilişkin verdiği araştırma önergesi red edildi.