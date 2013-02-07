Milletvekilleri için 'özel bütçe'ye yalanlama

Gün içinde Milletvekillerine özel bütçe tahsis edileceği yönündeki haberlere TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatından yalanlama geldi.



TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yayın organlarında, ''Milletvekillerine özel bütçe tahsis edileceği'' yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.



Söz konusu haberde, TBMM Başkanlık Divanı kararı gereği milletvekillerine, yanlarında çalıştırdıkları personele maaş ödemelerinde kullanılmak üzere, 25 bin TL ile 150 bin TL arasında değişen miktarda özel bütçe tahsis edileceğinin öne sürüldüğü, ancak bu haberlerin doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''6 Şubat 2013 tarihli TBMM Başkanlık Divanı gündemi, toplantı öncesinde üyelere dağıtılmıştır. Ayrıca Divan kararları toplantı sonrasında Anadolu Ajansı aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. İddiaların aksine, Başkanlık Divanı tarafından bu konuda bir karar alınmamıştır.

Kaldı ki milletvekillerinin danışman çalıştırabilmesi hususu 6253 sayılı TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun 30. maddesiyle düzenlenmiştir. Kanun değişikliği gerektiren bu konuda Başkanlık Divanı'nın düzenleme yapma yetkisi yoktur.''

(AA)