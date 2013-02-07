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Politika

Vekil maaşlarına 'örtülü zam' önerisi!

TBMM Başkanlık Divanı'nda, milletvekili maaşlarına örtülü zammın yolunu açacak yeni bir öneri gündeme geldi, öneri kabul edililirse, vekillere aylık 40 bin TL bütçe verilecek

07 Şubat 2013 10:47

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği, üzerinde çalıştığı yeni modeli Divan'da açıkladı. Bu modelle milletvekillerine 3 personel için yıllık bütçe verilecek. Milletvekili bütçeyi aldıktan sonra isterse bir kişi çalıştıracak, isterse 11, isterse de hiç kimseyi çalıştırmayacak.

Milletvekillerine bu dönem üçüncü personel çalıştırma hakkı verilmesinden sonra bir çok milletvekilinin bunu şoför olarak değil, yardımcı eleman olarak kullanması, bazı milletvekillerinin, maaşları yüksek olan danışmanları sürekli değiştirmesi, bu uygulamalar sonucunda personelden de şikayetlerin yükselmesi Meclis'i bu konuda yen önlem arayışına itti.

 

'İsterse kendisinde kalsın'

 

TBMM Genel Sekreterliği, ABD Kongresi ile Avrupa ülkelerinde uygulanan yöntemleri inceledi. Bu modellerde, milletvekillerine personel için yıllık bütçe verildiği, milletvekillerinin istediği kadar eleman çalıştırdığı ve niteliklerini de kendilerinin belirlediği saptandı. Bu çerçevede TBMM'de milletvekillerinin personel giderleri hesaplandığında bu miktarı geçmeyecek oranda yıllık bütçe verilmesi, "Milletvekillerinin isterse bunu dilediği kadar eleman almakta kullanması, isterse seçim bölgesinde büro açması, isterse de az eleman çalıştırıp maaşına zam olarak parayı kullanması" gündeme geldi.

Bu sistemde Meclis'in tasarruf sağlayacağı ve vekillerin ihtiyaçlarına göre hareket edebilecekleri vurgulandı. Ancak bu sistemde, vekil işveren gibi olacağından, çalıştırdığı kişi işten ayrıldığında kıdem tazminatı gibi sorunların nasıl aşılacağı tartışıldı. Çalışanların milletvekiline işveren olarak dava açmasının sözkonusu olabileceği belirtilince, sistem üzerinde bu sakıncaları giderecek bir çalışma yapılması görüşü benimsendi.

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