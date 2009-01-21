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Politika

Milletvekilleri Gazze için kan verecek

TBMM Başkanlığı ile Türk Kızılayı tarafından Gazze halkı için kan bağışı kampanyası başlatılacağı bildirildi.

21 Ocak 2009 02:00

TBMM Başkanlığı ile Türk Kızılayı tarafından Gazze halkı için kan bağışı kampanyası başlatılacağı bildirildi.

TBMM İletişim Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, TBMM Başkanlığı ile Türk Kızılayı tarafından, Gazze'de yaşanan son olaylar nedeniyle zor durumda bulunan Filistin halkı ve yaralılara insani yardımda bulunmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlatılacak.

TBMM Şeref Holü'nde, yarın saat 15.00'te başlayacak kampanyaya, milletvekilleri ve TBMM çalışanları katılacak.

TBMM Başkanlığı daha önce de Gazze için yardım kampanyası başlatmış, bu amaçla Ziraat Bankası TBMM Şubesinde hesap açtırmıştı. Milletvekilleri ve TBMM çalışanlarının katılımlarıyla toplanan nakdi yardım çeki de kan bağışı kampanyasının başladığı saatte Kızılay yetkililerine teslim edilecek.

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