Milletvekilinin tutuklanmasına Meclis izni gerekecek

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Anayasa Uzlaşma Komisyonu, milletvekillerinin tutuklanmasına mahkeme kararının kesinleşmesi halinde imkan veren düzenlemeden geri adım attı. Yeni düzenlemeye göre, milletvekillerinin tutuklanması için Meclis'in izin vermesi gerekecek.

Milletvekilleri, Meclis çalışmaları ile ilgili oy, söz ve düşünce açıklamalarından dolayı sorumlu tutulamayacak. Sövme fiilleri ile İçtüzük gereğince verilecek disiplin cezaları sorumsuzluk kapsamı dışında olacak.

Meclis'in izin kararı olmadıkça sorgulanamayıp yargılanamayacaklarını, yasama dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin de haklarındaki hüküm kesinleşinceye kadar "tutuklanamayacağını" benimseyen komisyon bu düzenlemeden geri adım attı.

Yeni düzenlemeyle milletvekillerinin tutuklanması Meclis'in iznine bağlandı. Söz konusu fıkra, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekilleri, Meclis'in gizli oyla vereceği izin kararı olmadıkça gözaltına alınamayacak, tutuklanamayacak ve yargılanamayacak". Meclis bu izni "kademeli" ve "geçici" olarak vermeyebilecek.

Soruşturma yürürken tutuklama izni çıkmayabilir

Soruşturma için izin vermesine karşın, tutuklama için izni vermeyebilecek. Meclis'in vereceği izin kararı sadece söz konusu vekile isnat edilen suçla sınırlı olacak. Milletvekilleri hakkında tutuklama kararı verilebilmesi için nitelikli çoğunluk aranması da ilke olarak komisyonda benimsendi. Ancak nitelikli çoğunluğun üye tam sayısının üçte ikisi mi yoksa beşte üçü mü olacağı netleştirilemedi. Komisyon bir milletvekilinin yargılanabilmesi izin kararının alınmasında üye tam sayısının salt çoğunluğu olan276 oy'un aranmasını da prensip olarak benimsedi.

Milletvekili dokunulmazlığında "sövme" fiilini kapsam dışı tutan komisyon dün buna içtüzük uyarınca verilecek disiplin cezalarını da ekledi. Terör suçları ile suçüstü halinde ağır ceza mahkemesinin görevine giren kasıtlı suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında olacak.

AKP ve BDP: Özel mahkeme olmasın

CHP ve MHP, milletvekili hakkındaki soruşturmanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kovuşturmanın ise Yargıtay tarafından yapılmasını, soruşturmayı yürütecek Cumhuriyet savcıları ile davaya bakacak heyetin üyelerinin ceza daireleri üyeleri arasından ad çekerek belirlenmesini teklif etti. AKP ve BDP, özel bir düzenleme gerekçesiyle öneriye karşı çıktı. Dokunulmazlığın kaldırılması talebi 90 gün içinde Meclis tarafından karara bağlanmamışsa reddedilmiş sayılacak.



