Milletvekili seçilemediler: Veli Saçılık, Mehmet Aslan, Ayşe Böhürler...

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı. Sandıkların tamamının açılmasıyla parlamentoya giren isimler de netleşmeye başladı.

İttifak sistemi ile ilk kez girilen seçimde birçok tanınan sima milletvekili olurken, birçok tanınan kişi de Meclis dışında kaldı.

O isimlerden bazıları şöyle:

"Hayata Dönüş" adı altında cezaevilerine yapılan operasyonda kolunu kaybeden ve OHAL KHK'sı ile işinden olan HDP Ankara 3. Bölge 1. Sıra adayı Veli Saçılık parlamento dışı kaldı.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul 2. Bölge 16. sıra adayı, Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler de Meclis'e giremedi.

MHP'den Ankara Milletvekili adayı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Meclis'e giremeyen bir diğer isim oldu.

Eski SAT Komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen İYİ Parti'den aday olmuştu. Türkşen Kocaeli'den aday gösterilmişti.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu Mehmet Aslan İYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi. Aslan da seçilemeyenler arasında. Aslan daha önce de MHP'den aday gösterilmişti.

Veli Oğuzhan Öztürk MHP tarafından aday gösterildi. Öztürk, 18 yaşında aday gösterilen sayılı kişiler arasında yer alıyordu. Öztürk de seçilemedi.

İyi Parti'den İzmir 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan gazeteci Mehmet Tezkan da parlamento dışı kalan isimler arasında yer aldı.

18 yaşındaki adaylar parlamento dışı

Irmak Neriman Nebioğlu 1998 doğumlu CHP'den İstanbul 3. bölge milletvekili adayı gösterildi, seçilemedi.

Elif Nur Bayram 18 yaşında Kocaeli'den aday gösterildi. Bayram seçilse en genç vekillerden biri olacaktı. Bayram Meclis'e giremedi.

Merve Asa İYİ Parti'den Bursa 2. Bölge 10. sıradan aday oldu. Asa, 18 yaşında aday olabilme şartının getirilmesi ile en genç vekil olma şansına sahipti. Seçilemedi.

İsmail Hakkı Gül - CHP Antalya Milletvekili adayı. Hakkı Gül seçilse Meclis'te en genç milletvekili olacaktı.