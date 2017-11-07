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Politika

Milletvekili Arık, ajan araştırması için önerge verdi

KAYSERİ, (DHA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için devletin içine sızan ajanların araştırılması için araştırma komisyonu kurulmasını istedi

07 Kasım 2017 20:56

KAYSERİ, (DHA) - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, yeni 15 Temmuzlar yaşanmaması için devletin içine sızan ajanların araştırılması için araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM Başkanlığı’na devlet içine sızan ajanların tespiti için Araştırma Komisyonu kurulması önergesi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olan konsolosluk çalışanlarıyla ilgili olayın ardından yaptığı açıklamayı hatırlatan Arık, Türkiye Cumhuriyeti’nin de bir kabile devleti olmadığını ifade etti. Arık, önergesinin genel gerekçe bölümünde şu görüşleri dile getirdi:
“Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, ABD İstanbul Konsolosluğu’nda görevli bir şahsın tutuklanmasının ardından gerildi. Bu şahsın FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son derece önemli bir konuya dikkat çekerek, \'Bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğuna nasıl sızdı? Eğer bu ajanlar Amerikan Başkonsolosluğuna sızmadıysa, o zaman bunları buraya kim soktu?\' dedi. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının devamında \'Bunların üzerinde durulması lazım. Hiçbir devlet kendisini içeriden tehdit edecek bu tür ajanlara müsaade etmez. Türkiye bir kabile devleti değildir. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değil\' diyerek, konunun hassasiyetine ve kabile devletleri dışında hiçbir devletin bu tür girişimlere müsaade etmemesi gerektiğini belirtti. Evet, Sayın Cumhurbaşkanının bu yaklaşımı son derece doğru. Hiçbir devlet kendi bekasını tehlikeye düşürecek, güvenliğini tehdit edecek böyle bir olaya izin vermemeli. Bu noktadan hareketle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan 15 Temmuz hain darbe girişimi ve öncesinde FETÖ terör örgütü ajanlarının faaliyetlerinin irdelenmesi gerekmektedir.\"

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