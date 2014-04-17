'Millet intikam istiyor' sözlerine suç duyurusu

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Prof. Mazhar Bağlı’nın AKP ve Gülen cemaati arasındaki çatışmayı değerlendirirken attığı “Bu saatten sonra milletin öfkesini kavga kesmez, millet intikam istiyor” tweeti nedeniyle Bağlı hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda “Yazılan tweet’ler vasıtasıyla insanları sınıflara ayırmak suretiyle de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işlenmiştir” dedi. Albayrak, söz konusu tweetlerde Fethullah Gülen’in kişilik haklarının da zedelendiğini belirterek, Bağlı hakkında iftira ve hakaretten de işlem yapılmasını istedi.

'Halkı sınıflara ayırmak suretiyle nefret suçu işledi'

İzzettin Çiçek’in Zaman gazetesinde yer alan haberine göre, Mazhar Bağlı, Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda takipçilerinden ‘cemaat’ kermeslerine giden AKP’lileri ihbar etmelerini istemişti. Gülen cemaatine mensup insar hakkında “Paralel çeteciliğe delil soranlara ‘her bir ferdinizin varlığı tek başına yeterli bir delil değil mi?’ deyin ve geçin.” sözlerini kullanmıştı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Bağlı, daha sonra “Bu saatten sonra milletin öfkesini asla kavga kesmez... İntikam istiyor millet, kan kusturanlara kan kusturulsun istiyor.” Şeklindeki tweeti atmıştı. Fethullah Gülen’in avukatı Nurullah Albayrak, Bağlı’nın bu tweet’lerini yargıya taşıdı. Bağlı’nın ifadeleriyle “halkı sınıflara ayırmak suretiyle nefret suçu işlediğini” belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Bağlı’nın ifadelerinde kullandığı dilin, nefret söylemi oluşturduğu belirtilen suç duyurusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına atıf yapıldı. AİHM’nin “Belirli birey veya grupların onurunu kırabilecek, ‘nefret söylemi’ teşkil eden somut ifadelerin Sözleşmesinin 10’uncu maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğünün koruması altında değildir.’ şeklindeki kararına vurgu yapılarak, ifade özgürlüğü sınırlarında olmadığı kaydedildi. Dilekçede; şiddet çağrısı yapan, bir gruba karşı nefret içeren ifadeler kullanılması ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtildi.

Dilekçede, gerçek dışı ve kamu yararı amacı taşımayan yazılarla kara propaganda yapıldığı öne sürüldü. Bağlı’nın ifadeleriyle insanların tahrik olabileceğinin belirtilerek, “Yazdıkları yazılarla insanların tahrik olabileceğini bilen sorumluluk sahibi kişilerin tahrik içerikli sözlerden kaçınması muhakkaktır. Basın özgürlüğü denilerek halkı kin ve düşmanlığa tahrike sevk edecek iddia ve ifadelerde bulunulması kabul edilemez.” ifadelerine yer verildi.