'Millet intikam istiyor' diyen AKP'li Bağlı'ya tepki: Nefret suçu

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Prof. Mazhar Bağlı, AKP ve Fethullah Gülen cemaati arasındaki çatışmaya ilişkin "millet intikam istiyor" sözlerine Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı Av. Burak Kemal Tanrısever "Halkı kin ve nefrete sürükleme yönünde Türk Ceza Kanunu’nda suç tanımlaması mevcut. Dolayısıyla bu beyan o minvalde. Bir suçtur. Savcılar bunu ihbar olarak kabul edip harekete geçmeli" dedi.

AKP ve Gülen cemaati arasındaki çatışmayı sosyal paylaşım sitesi Twitter’da değerlendiren Bağlı, “Bu saatten sonra milletin öfkesini kavga kesmez, millet intikam istiyor” ifadelerini kullanmıştı.

'Kana kan dişe diş'

AKP MKYK üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Mazhar Bağlı, Twitter’da iki takipçisinin Gülen cemaati ve AKP hakkındaki tartışmasına, attığı tweetlerle yorumda bulundu. Bugün gazetesinde yer alan habere göre, tartışma ilerlerken Bağlı, AKP’nin tavrını “İntikam istiyoruz, kana kan dişe diş!” sözleriyle destekleyen takipçisinin sözlerini savundu. Mazhar Bağlı, Gülen Cemaati’ni işaret ederek “Bu saatten sonra milletin öfkesini asla kavga kesmez... İntikam istiyor millet, kan kusturanlara kan kusturulsun istiyor” ifadelerini kullandı.

'İsrail'den Haşhaş mı geldi?'

Gelen tepkiler üzerine ise “Bu gece ABD ya da İsrail’den ekstra haşhaş falan mı geldi? Çete üyeleri toplu taarruzza geçtiler. Bloklaya bloklaya bitiremedim. Bi gidin” dedi.

Mazhar Bağlı daha önce de takipçileriyle arasında geçen bir diyalogda Cemaat kermeslerine giden AKP teşkilat üyelerinin bildirilmesini istemiş, haklarında gereken işlemin yapılacağını yazmıştı. Bağlı, Gezi eylemleri sırasında yayınlanan bazı belgesel ve programların ‘sivil darbe girişimine ortak olduğunu’ da ileri sürmüştü.

'Nefret suçu işleniyor'

Boğaziçi Avukatlar Derneği Başkanı Av. Burak Kemal Tanrısever: Halkı kin ve nefrete sürükleme yönünde Türk Ceza Kanunu’nda suç tanımlaması mevcut. Dolayısıyla bu beyan o minvalde. Bir suçtur. Savcılar bunu ihbar olarak kabul edip harekete geçmeli. Böylesi bir beyan kitleleri hedef tahtasına koyarak bir anlamda anarşiyi teşvik ediyor. Hukuki yolları denemek yerine ‘Kan kusturanlara kan kusturmak’ demesi toplumu yönlendirme amacı taşıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur. Cahilce ve nobranca yapılmış bir açıklama. Aklı başında ve siyasi sorumluluğu olan bir insanın böyle bir açıklama yapması söz konusu olamaz.

'3 yıla kadar cezası var'

Hukuk ve Hayat Derneği Başkanı Mehmet Kasap: Toplumu kin ve nefrete sürüklemek bugünlerde sık yapılmaya başlandı. Bu şekilde adeta bir nefret suçu işleniyor. Bağlı’nın açıklaması bunun en somut delilidir. Beyefendi nasıl oluyor da milletin bir intikam hissiyle hareket ettiği sonucuna ulaşıyor, anlamak mümkün değil. Çok üzücü bir değerlendirme. TCK’nın 216. maddesine göre çok açık bir suç. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, dil ve mezhep bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse kamu güvenliği açısından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanır.