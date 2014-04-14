Bu ses AKP MKYK'dan: Millet intikam istiyor!

AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Prof. Mazhar Bağlı, AKP ve Fethullah Gülen cemaati arasındaki kavgaya ilişkin olarak “İntikam istiyor millet, kan kusturanlara kan kusturulsun istiyor” dedi.

AKP MKYK üyesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Mazhar Bağlı, Twitter’da iki takipçisinin Gülen cemaati ve AKP kavgasına ilişkin bir tartışma yürütmesine neden oldu. Tartışma ilerlerken Bağlı, AKP’nin tavrını “İntikam istiyoruz, kana kan dişe diş!” sözleriyle destekleyen takipçisinin sözlerini savundu. Mazhar Bağlı, Gülen cemaatini işaret ederek “Bu saatten sonra milletin öfkesini asla kavga kesmez... İntikam istiyor millet, kan kusturanlara kan kusturulsun istiyor” dedi.

İlgili tweetlerin bir kısmı, yazım hataları şahıslara ait olmak üzere şöyle:

Mazhar Bağlı ‏@mazharbagli

@_zbu işte bundan böyle hem casus, hem ak partili hem himmet veren hem çocuğunu istihbarat kurumuna teslim eden hem de bank asya olmayacak.

Mazhar Bağlı ‏@mazharbagli

@ZeynoCelikk @sabihadogann cemaat kermesine giden teşkilat üyelerini bildirin gereği yapılacak.

Mazhar Bağlı ‏@mazharbagli

Yahu haşhaşiler!!! daha düne kadar bize demediğinizi bırakmadınız. bizden uzak durmanızı istiyorum. bu duruma neden tepki gösteriyorsunuz ki

Fuad ‏@FuatRan

sayın @mazharbagli senin kara kaşına kara gözüne hasta olan yok ama gençleri proveke etme.yaşının ağırlıyla davran.kısaca adam olda denebilr

(…)

Murat Aslan ‏@mrtsln05

@FuatRan @mazharbagli anca orda burdasiniz karşımıza çıkacak yürek yok sizde ama merak etmeyin sizin ininize gireceğiz ininize!!!

Fuad ‏@FuatRan

@mrtsln05 @mazharbagli kavgamı istiyorsunuz?istediğiniz şeyi net olarak yaz aslanım.gireceğiz edeceğizle olmaz.

Murat Aslan ‏@mrtsln05

@FuatRan @mazharbagli ne kavgası lan, intikam istiyoruz intikam!!! Kana kan dişe diş!!! Kısas istiyoruz anlayacağın, burda olmazsa orda!!!

Mazhar Bağlı ‏@mazharbagli

@mrtsln05 @FuatRan bu saatten sonra milletin öfkesini asla kavga kesmez... İntikam istiyor millet, kan kusturanlara kan kusturulsun istiyor.

Murat Aslan ‏@mrtsln05

@mazharbagli @FuatRan hcm bz bugüne kadar hp içimize attık ama artk yeterBiz onun bunun soğuk elini degl, devletin sillesini görmek istiyorz

Mazhar Bağlı ‏@mazharbagli

@mrtsln05 @FuatRan inşallah... bekliyoruz...

Murat Aslan ‏@mrtsln05

@mazharbagli @FuatRan inşallah hocam...