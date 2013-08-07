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Ekonomi

MİLGEM S projesi fiilen durdu

Koç Grubu'nun kazandığı ada sınıfı milli tasarım korvetlerin seri üretim projesi MİLGEM S, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemede olumsuz rapor sunuldu

07 Ağustos 2013 13:38


Türkiye’nin milli savaş gemisi projesi (MİLGEM) ihalesiyle ilgili Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun (BTK) yaptığı incelemede müfettişlerin olumsuz rapor sunduğu ifade edildi.

Koç Grubu’nun kazandığı ada sınıfı milli tasarım korvetlerin seri üretim projesi MİLGEM S, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun yaptığı incelemede olumsuz rapor sunuldu.

Dünya gazetesinin haberine göre, olumsuz rapor ihalenin iptalini gündeme getirdi.

MİLGEM S olarak bilinen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile SSM öncülüğünde geliştirilen ADA sınıfı milli tasarım korvetlerin seri üretimini içeren proje belirsizliğe girdi.

Açılan ihaleyi kazanan Koç grubu bünyesindeki RMK Marine ile SSM arasında sözleşme görüşmeleri sürerken, Başbakanlık müfettişleri tarafından başlatılan tamamlanmış ihaleye yönelik incelemede müfettişler olumsuz rapor sundu.

MİLGEM için iki büyük Türk tersanesi RMK Marine ve Dearsan yarışmıştı. Ocak ayındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonucunda ihale Koç Grubu’na ait RMK Marine’e kalmıştı. İhaleye katılamayan diğer firmaların Şubat ayında Başbakanlık’a şikayeti üzerine Teftiş Kurulu, Mayıs'ta inceleme başlatmıştı. Kurul 5 firmanın katılacağı bir ihale ile oluşan kamu zararının ortadan kalkacağı görüşünü dile getirdi.

 

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