Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi projesi Koç'tan alınıyor mu?

Koç Grubu'nun kazandığı Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi MİLGEM ihalesiyle ilgili Başbakanlık tarafından başlatılan inceleme dün tamamlandı. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun yalnızca iki firmanın katıldığı ihalenin uygunsuz olduğu yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.

Koç Grubu şirketi RMK Marine'nin kazandığı ihaleyle ilgili rapor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. İhalenin çok yüksek bir ihtimalle iptal edileceği belirtiliyor.

Ancak, son karar önümüzdeki haftalarda toplanması beklenilen Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde verilecek. Toplantıya Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz katılacak. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun ihalenin iptali yönünde görüş bildirdiği rapor bu toplantıda değerlendirilecek.



Şikâyet edilmişti



Sabah gazetesinin haberine göre, Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi üretme projesi olma özelliğini taşıyan MİLGEM için iki büyük Türk tersanesi RMK Marine ve Dearsan yarışmıştı. Ocak ayındaki Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonucunda ihale Koç Grubu'nda kalmıştı. İhaleye katılamayan diğer firmalar şubat ayında Başbakanlık'a başvurdu.

Teftiş Kurulu, haziranda inceleme başlattı. Savunma Sanayi Müsteşarlığı yetkilileri, Başbakanlık müfettişlerine ihale ile ilgili tüm dokümanları verildiğini belirterek, "İhaleye giren firmalar tek tek incelendi. Teknik alt yapılarından, tecrübelerine kadar çok sayıda faktör göz önüne alındı. Yapılan teklifler de gözden geçirildikten sonra karar verildi" açıklamasında bulundu. Projenin ilk gemisi 'Heybeliada', 2008'de denize indirildi. İkinci gemi 'Büyükada' ise henüz TSK envanterine girmedi.



'Savunma firmalarını zor günler bekliyor'



Taraf gazetesi yazarı Lale Kemal, "Koç'un savaş gemisi ihalesine durdurma" başlığıyla yayımlanan (31 Temmuz 2013) yazısında, "Hükümetin, kendisine bağlı otellerden birini Gezi Parkı protestocularına destek vermekle suçladığı bir dönemde müfettişlerin şirketlerinde vergi denetimini sıklaştırdığı Koç Holding’in, savunma firmalarını da zor günler bekliyor" demişti.

Kemal yazısında özetle şunları söylemişti:

"Koç Grubu’nun savunma faaliyetlerinin de bu arada mercek altına alınmaya başlandığını öğrendik. Habertürk gazetesi geçen hafta, Koç’a bağlı RMK Marine firması ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) arasında sonuçlanma aşamasına gelen 1,5 milyar dolarlık altı adet korvet tipi savaş gemisi (Mil Gem ya da milli gemi) yapımına dair sözleşme görüşmelerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Savunma Sanayii kaynaklarım bu bilgiyi doğrularken, rakip bir denizcilik firmasının, Başbakanlık Teftiş Kurulu’na, Mil Gem ihalesine, kendilerine haber verilmediği için giremediğine dair geçen nisan ayında şikâyette bulunduğunu belirttiler.

Ama kaynaklarım, diğer ilgili firmalara olduğu gibi şikâyetçi firmaya da Mil Gem ihalesine katılımı için bilgi istek dokümanının gönderildiğini ancak firmanın ihaleye katılmadığını belirtiyorlar.

İhalenin rekabet koşullarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair müfettişlerin incelemesi sonuçlanana kadar Koç’a ait RMK Marine firması ile savaş gemisi üretimi için yapılmakta olan ve sona yaklaşıldığı belirtilen sözleşme görüşmelerinin askıya alındığı da belirtildi kaynaklarım tarafından.

Koç Grubu’na ait firmalar, Altay tankı prototip üretimi dâhil kara ve deniz projelerinde artan biçimde iş alıyor, dolayısıyla silah sanayiinde yıldızları parlıyor.

Güvenilir kaynağım, sektörde artan iddiaların aksine Koç Grubu’nun, savunma sanayii ihalelerinde kayırılmadığını ve bu holding firmalarının ev ödevlerini çok iyi yaparak, şartnamelere uygun teklif verdiklerini, dolayısıyla ihaleleri kazandıklarının altını çiziyorlar.

Diğer yandan, bir dönem tersanelerin çok işi varken şimdi azalan işlerin de etkisiyle rakip firmalar arasındaki rekabetin kızıştığı ve kimi firmaların ihalelerden haberdar edilmedikleri gibi asılsız iddialarda bulundukları güvenilir kaynaklarım tarafından belirtiliyor.

Ne var ki, rakip firmanın Mil Gem ihalesinden haberdar edilmediği şeklinde nisan ayında ihbarda bulunmasına rağmen müfettişlerin, RMK Marine ile SSM arasındaki sözleşme görüşmelerinin askıya alınmasına yol açan soruşturmasını yakın tarihte Gezi olaylarının akabinde gerçekleştirmiş olmaları manidar."

TÜPRAŞ, OPET ve Aygaz'a baskın

Koç Grubu'na ait ve Türkiye'nin en büyük şirketi TÜPRAŞ ile OPET ve Aygaz'a, Maliye Bakanlığı müfettişleri beraberindeki polislerle baskın yapmıştı. Yapılan baskın sonucu 3 şirketin vergi ödemeleri, akaryakıt örnekleri incelemeye alınmıştı.

Ford-Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç'a ait Taksim'deki Divan Oteli'nin, Gezi Parkı'nda polisin aşırı güç kullanımı sonrası etkilenenlere kapılarını açmasının ardından, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan sert tepki görmüştü. Başbakan Erdoğan, grup toplantısında gösterdiği tepkiyle Koç Grubu'na yönetlik incelemelerin işaretlerini vermişti.