Miley Cyrus veganlığı bıraktığını söyledi: Beynim düzgün çalışmıyordu

Şarkıcı Miley Cyrus, beyninin düzgün çalışmamaya başladığını söyleyerek veganlığı bıraktığını açıkladı.

Joe Rogan Experience isimli programa katılan Cyrus, 2013 ve 2019 arasında hayvansal gıdayı keserek sıkı bir vegan beslenme biçiminde yaşadığını söyledi. 27 yaşındaki şarkıcı, bu süre içinde sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Cyrus, "Beynim düzgün çalışmamaya başlamıştı" dedi.

Şarkıcı, veganlığı bıraktıktan sonra ilk yemeğinin balık olduğunu da ekledi. Veganlığı bıraktıktan sonra tepki çekeceğini tahmin ettiğini söyleyen Cyrus, "Nashville'deki çiftliğimde 22, Calabasas'taki evimde 22 hayvanım var. Hayvanlar için yapılması gereken çok şey yapıyorum" dedi.