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Miley Cyrus ve sevgilisi Cody Simpson'dan 'toksik erkek' protestosu

15 Nisan 2020 12:28

Miley Cyrus, sevgilisi Cody Simpson ile toksik erkekleri protesto etmek için Mert Alaş ile birlikte özel bir çekim yaptı. Cyrus, Cody'e makyaj yaparken, Alaş da karantina günleri başlıklı fotoğrafları çekti.

Eşi Liam Hemsworth ile ayrıldıktan sonra genelde kısa süreli ilişkiler yaşayan ünlü şarkıcı Miley Cyrus, uzun zamandır Cody Simpson ile sevgili. Karantina günlerinde, birlikte keyifli vakit geçiren ikili, eğlenmek ve toksik erkekleri protesto etmek için ilginç bir yol seçti.

Sevgilisine makyaj yapan Miley, Cody’e kırmızı rujunu sürerken toksik erkekliğin son bulması için çağrıda bulundu. Miley ve Cody makyaj yaparken, Mert Alaş da webcam üzerinden ikilinin fotoğraflarını çekti.

*Toksik, daha çok kaba, sürekli eleştiren, erkek egemenliği kurmaya çalışan erkekler için kullanılıyor.

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