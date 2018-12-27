Miley Cyrus ve Liam Hemsworth, evlendi

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus ile Liam Hemsworth evlendi. Çift, önceki günlerde çıkan evlendikleri haberlerini sosyal medya paylaşımlarıyla doğruladı.

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus (26), oyuncu sevgilisi Liam Hemsworth (28) ile evlendiği iddiasını doğruladı.

Cyrus, Hemsworth ile 23 Aralık’ta çekilen siyah beyaz düğün fotoğraflarını Instagram sayfasından paylaştı.

Bir dargın bir barışık olsa da 2010 yılından bu yana ilişkilerini sürdüren Miley Cyrus ile Liam Hemsworth’un yakın çevresinin sosyal medyada paylaştığı pasta kesme ve kutlama fotoğrafları nedeniyle çiftin gizlice evlendiği konuşulmuştu.

Fotoğraflarda ayrıca Hemsworth'un kardeşleri ile Miley Cyrus'ın annesinin de yer alması, duvar süsünde "Mr, Mrs" (Bay, Bayan) yazması iddiaları daha da güçlendirmişti.

Yedi köpek, domuz ve atlara sahiplik yapan Cyrus & Hemsworth çiftinin geçtiğimiz aylarda Malibu'daki evlerinin yanması nedeniyle evlilik kutlamalarının Cyrus'ın Tennessee'deki evine taşındığı düşünülüyor.

Çift, 2012 yılında nişanlanmış, 2014 yılında ayrılmıştı. Cyrus, bu ayrılığın ardından "Değişmeye ihtiyacım var. Ve yanınızda hiç değişmeyen biriyle birlikte değişmeye çalışmak çok zor. Birdenbire 'Seni artık tanıyamıyorum' diyebiliyor" açıklamasında bulunmuştu.