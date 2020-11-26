Miley Cyrus: Pandemide yeniden içmeye başladım, iki haftadır ayığım

Şarkıcı Miley Cyrus, Koronavirüs pandemisi sırasında alkol bağımlığı için attığı 6 aylık ayık kalma adımını bozduğunu söyledi. Düzeninin bozulduğunu söyleyen Cyrus, son haftadır yine ayık olduğunu söyledi.

Şarkıcı Miley Cyrus, alkol bağımlılığı sorununun pandemi döneminde yeniden ortaya çıktığını söyledi. Haziran ayında "6 aydır ayığım" diyen Cyrus, pandemi sürerken yeniden içki içmeye başladığını söyledi.

Cyrus, "Son iki haftadır ayığım" dedi.

Cyrus, alkolle tek başına bir sorunu olmadığını ancak sarhoşken yaptıklarının sonuçlarının bir problem oluşturduğunu savundu.