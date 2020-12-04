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Magazin

Miley Cyrus, Liam Hemsworth hakkında konuştu: Onu her zaman çok seveceğim

04 Aralık 2020 14:09

Şarkıcı Miley Cyrus, eski eşi Liam Hemsworth'le ilgili konuştu. Cyrus, "Onu hâlâ çok ama çok seviyorum" dedi. 

SiriusXM isimli bir programa konuk olan Cyrus, oyuncu Liam Hemsworth ile biten evliliği hakkında açıklamalarda bulundu. Cyrus, 2018'de Malibu'da evlerinin yandığı olayı hatırlayarak "O evden ne kaldıysa onlara yapıştım kaldım; yani bana ve ona. (Liam Hemsworth) Ve onu gerçekten çok ama çok seviyorum, her zaman da seveceğim" dedi. 

 
Cyrus, Hemsworth'le 2019'da boşanma nedenleri olarak "Çok fazla çatışma" dedi. 
 

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