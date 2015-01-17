Dünyaca ünlü pop yıldızı Miley Cyrus, "Erkekler çok fazla porno izliyor, gerçek hayatta öyle kızlar yok. Kadınlar da çok fazla romantik komedi izliyor. O erkekler de gerçek hayatta yok" dedi. "Ben romantik erkekten hiç hoşlanmıyorum" diyen Cyrus, "Beni etkilemeye çalışmasından nefret ederim. Beni güzel yerlere yemeğe götürmesine gerek yok. Evde oturalım sevişelim yeter" ifadelerini kullandı.

Zaman zaman yaptığı sıra dışı davranışlar ve açıklamalarla da tartışma yaratan Miley Cyrus, Hürriyet yazarı Sibel Arna'ya röportaj verdi. Arna'nın sorularını yanıtlayan Cyrus'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Kaç yaşından beri ünlüsünüz?

-13. 2006’da Hannah Montana başladığında 13 yaşımdaydım. Ama 16 yaşında bir karakteri canlandırıyordum.

22 yaşında milyonlar tarafından sevilmek nasıl bir his?

-Ne zaman bir ödül alsam önce hayranlarıma teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ben bir hiçtim. Hayranlarım olmadan böyle bir iş yapamam ya da başkalarına yardım edemem. Mesela şimdi onlar aracılığıyla kitleleri HIV/AIDS hakkında bilgilendireceğim. Korunmanın önemi konusunda on yakın bir ilişki var. Fanatiklerimi tek tek tanıyorum, kimin kim olduğunu biliyorum. Instagram ve Twitter bunun için var.

Bir markanın yürüttüğü AIDS’le mücadele kampanyasının sözcüsü oldunuz...

-Evet, kendimi mecbur hissettim. Hayranlarım çok genç ve bilinçsiz, dikkatsiz ve tavşanlar gibi seks yapıyorlar. Anne-babalarını dinlemezler ama beni dinlerler. Anne-babaları onlara “sevişirken korunun” dese utanabilirler ama bizim aramızda utanılacak, sıkılacak bir konu kalmadı artık.

Sizin için seks hakkında konuşmak neden bu kadar önemli?

-Benim için özgür olmak önemli. Konserlerimde eşcinsel çiftlere öpüşebileceklerini söylüyorum. Erkeklerin erkekleri, kızların kızları öptüğünü görünce mutlu oluyorum. Mayıs ayında Londra’da bunu ekran karsısında kimsenin yapmadığını söylediğim an iki genç erkek öpüştüler. Ve onlardan sonra diğer eşcinsel çiftler de öpüşmeye başladılar. İlk öpüşen cesur çift binlerce kişiyi etkilemiş oldu. Her gün bir kişiyi daha özgür daha kendi gibi hissettirirsem ne mutlu bana. Eminim o bir kişi de başka bir kişiyi etkileyecektir. Kızlar ve erkekler bana gelip “senin sayende eşcinsel olduğumu kabul ettim” diyorlar. Bu, benim için çok önemli. Dünyadaki değişimin bir parçası olduğumu hissediyorum.

Siz ne zaman kendinizi buldunuz?

-Öğrencilik hayatım tam bir kâbustu. Bence öğrenci olmak ünlü olmaktan daha zor. Fiziksel olarak iyi görünmüyordum, daha kilolu ve hantal bir ergendim. Ve okulda acımasızca eleştiriliyordum. Uzatmadan sorunuza dönersem ben saçlarımı kısacık kestirdiğimde kendim oldum. Çünkü ilk defa başkalarını dinlememiştim. İlk defa umurumda değil diyordum ve gerçekten de değildi. O andan itibaren hayranlarımı da kendileri olmaları için teşvik etmeye karar verdim.

Şu anda kendinizi yüzde yüz özgür hissediyor musunuz?

-Kendimi 3 sene öncesine göre çok daha özgür hissediyorum. Daha önce Disney’le çalışıyordum ve nişanlıydım. Onlar olmadan ne yapardım nasıl yaşardım bilmezken, çok ani bir şekilde ikisi de bitti ve ben ölmedim. Aksine kendimi buldum. Şimdi gece yatağımda yatıyorum ve iyiyim. Umursamıyorum.

Çok erken yaşta nişanlanmıştınız... Ama uzun sürmedi. Şimdi de Arnold Schwarzenegger’in oğlu Patrick Schwarzenegger ile birliktesiniz. Bu devirde ilişkilerin uzun sürmesi mümkün değil mi?

-Erkekler çok fazla porno izliyor, gerçek hayatta öyle kızlar yok. Kadınlar da çok fazla romantik komedi izliyor. O erkekler de gerçek hayatta yok. Ben romantik erkekten hiç hoşlanmıyorum. Beni etkilemeye çalışmasından nefret ederim. Beni güzel yerlere yemeğe götürmesine gerek yok. Evde oturalım sevişelim yeter. Galiba konuya biraz erkek gibi bakıyorum. Bir de ilişkim müziğimin önüne geçmeyecek. Müziğimi çok seviyorum, şu an benim diğer yarım müziğim.

Kendinizi seksi buluyor musunuz?

-Evet ama seksi olmaya çalışmıyorum. Çünkü seksi olmaya çalışırsan sadece komik olursun. ‘Standart seksi’ değilim. Kızlara da bunu anlatmaya çalışıyorum, seksi olmak için koca memeli ya da sarışın olmak gerekmez. Seksilik içinizden gelir. Çıkarın.

Hannah Montana’yla şu anda geceyle gündüz kadar farklısınız... Kurtuldunuz mu ondan?

-Kendim olmayı başardığım için mutluyum. Bu karakter üzerime ölene kadar da yapışabilirdi. Ama ben söküp attım. Hannah Montana yüzünden dans edince bile şaşırıyorlardı. Ama arkadaşlarıma sorun, ben tuvalette bile dans ederim.

Müzik hayatınızın ne kadarı?

-Müzik hayatımın her anını kaplıyor. Arkadaşlarımla aram bozuldu bu yüzden. Çünkü neden 7/24 çalıştığımı anlayamıyorlar. Bağımlıyım galiba. Müzik yapmadığım zamanlarda evden çıkmıyorum. Neden çıkayım ki?

“Hayatınızın sonuna kadar kimin size sadık kalacağını merak ediyorsanız hemen söylüyorum: Eşcinseller ve Brezilyalılar” demişsiniz... Neden böyle düşünüyorsunuz?

-Brezilyalıların çok sadık bir millet olduğunu babam söylemişti. Son konserimde 20 bin kişi vardı. Onlar babamın tezini bana kanıtladılar. Eşcinsellerin sadakatini ise ben kariyerimde her gün yaşıyorum. Onların elleri üzerinde yükseliyorum.

“Katy Perry hayatına Katy Perry olarak devam etsin, Rihanna yine aynı şekilde Rihanna olarak devam etsin ben de Miley olarak hayatıma devam edeyim çünkü herkes için bir yer var.” demişsiniz... Kıyaslanmaktan bıktınız mı?

-Bıktım tabii. Onlar da bıkmıştır. Herkes gibi olamam. Bir şey popüler olduğu zaman, işte ben o zaman ondan uzaklaşıyorum. Ortalığa karışmak ve normal olmaktan nefret ediyorum. Hayranlarıma da hep aynı şeyi söylüyorum. Bu yüzden yarısı konserlerime sosisli sandviç kostümüyle falan geliyor. Ben ve hayranlarım fütursuz yaşıyoruz.















