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Magazin

Miley Cyrus: Dört aylık karantina boyunca saçlarımı iki kez yıkadım

24 Haziran 2020 12:30

Şarkıcı Miley Cyrus, dört ay süren Covid-19 karantinası süresince saçlarını yalnızca 2 defa yıkadığını söyledi. 

Variety’nin The Big Ticket' adlı podcast yayınına katılan 27 yaşındaki Miley Cyrus, Covid-19 salgını nedeniyle karantinada geçen dört ay içinde saçlarını sadece iki kez yıkadığını açıkladı. Cyrus, “Geçen dört ayda sanırım saçımı iki kez yıkadım. Biri senin için, diğeri de Sir Elton John içindi” dedi.

Cyrus, mayıs ayında, ünlülerin saç stilisti olarak ünlenen Sally Hershberger’ın yaptığı yeni saç modelini Instagram’da paylaşmıştı.

 

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