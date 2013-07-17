Miles Davis'in 'Kind of Blue' albümü flamenko ile harmanlanıyor

Bu akşam İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin avlusunda dinleyiciler, caz ve flamenkonun harmanlandığı, yeni bir Miles Davis yorumuna şahit olacaklar. Barselonalı Katalan piyanist, Chano Dominguez, Miles Davis'in 50 yıl önce çıkan albümü 'Kind of Blue'yu flamenko meşrebine göre yorumladığı 'Flamenco Sketches' albümüyle sahne alacak.



Radikal gazetesine albümle ilgili konuşan Murat Beşer 'Bu proje modern cazla flamenkonun kesişim kümesinde oluşan alelade bir sentez, kuru kuruya bir yeniden canlandırma değil. Miles ruhuna sonuna dek sadık, hem günümüzü hem de gelenekleri içine sindire sindire yerleştirmiş bir müzik bu' dedi.