Miles Davis'in yetiştirdiği caz trompet virtüözü Roney de Covid-19'a yenik düştü

Caz müziğin en büyük isimlerinden Miles Davis'in yetiştirdiği caz trompet virtüözü Wallace Roney, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

Roney, 59 yaşındaydı.

Roney'nin menajeri Lydia Liebman, ikonik müzisyenin New Jersey'deki St. Joseph's University Medical Center'da hayatını kaybettiğini duyururken, "Wallace ile çalışmak hayatımdaki en büyük ayrıcalıklardan biriydi ve hep böyle kalacak" dedi; "Onu temsil etmek ve müzikal dünyasının bir parçası olmak benim için bir onurdu. Onu ve müziğini ne kadar özleyeceğimi anlatamam".

Miles Davis'in çocukları Erin Davis, Cheryl Davis ve Vince Wilburn'un yönettiği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yıkıldık. Wallace, caz toplumunda küresel bir yaşam gücüydü" ifadeleri yar aldı. Paylaşımın devamında, "Miles tarafından yetiştirildi ve sevilirdi. Seni özleyeceğiz Roney. Seni seviyoruz. Barış dolu yolculuklar" ifadeleri yer aldı.

Liebman, Roney'nin ailesinin salgının sona ermesinden sonra bir anma töreni yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Roney, 1994 yılında "A Tribute To Miles" isimli albümüyle Grammy kazanmış, 1997'de ödüle bir kez daha aday gösterilmişti.