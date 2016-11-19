Milat: Ethem Sancak, televizyon ve gazetelerini Cengiz İnşaat'a satıyor

Milat gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak'ın, imtiyaz sahibi olduğu Esmedya Grubu'nu Cengiz İnşaat'a sattığını iddia etti. Gazete, haberinde "Ethem Sancak kısa süre önce odasını boşalttı, eşyalarını topladı. Sancak'ın bir süredir şirket binasına da gelmediği belirtiliyor" ifadesine yer verdi.

Esmedya Grubu'nun bünyesinde Star, Akşam, Güneş gazeteleri ile Kanal 24, 360 TV gibi televizyon kanalları bulunuyor.

Sancak, daha önce de Star medya grubuna olan ortaklığını Fettah Tamince'ye devrederek çekilmiş, 3 yıl aradan sonra da Türkmedya grubunu satın almış, Star Medya Grubunu da bünyesine katarak ES Medya'yı kurmuştu.

Ersoy Dede yalanlamıştı

Ethem Sancak 2 hafta önce, 24 TV Yayın Danışmanı Ersoy Dede aracılığıyla söz konusu iddiaları yalanlamıştı. Dede, sosyal medyada "Star Gazetesi ve 24 TV'nin satıldığı dedi-kodusunu Ethem Sancak'a sordum.. 'Değil grubumuzun bu markalarını (Star Gazetesi ve 24 Tv) satmak, daha da büyümeyi hedefliyoruz..' dedi.." mesajını paylaşmıştı.

Milat gazetesinde yer alan haber şöyle:

Bünyesinde Star, Akşam, Güneş gazeteleri ile Kanal 24, 360 TV gibi kanalları bulunduran Es Medya'nın patronu Ethem Sancak ikinci kez medyadan çekildi.

Ethem Sancak kısa süre önce odasını boşalttı, eşyalarını topladı. Sancak'ın bir süredir şirket binasına da gelmediği belirtiliyor.

Sancak, daha önce de Star medya grubuna olan ortaklığını Fettah Tamince'ye devrederek çekilmiş, 3 yıl aradan sonra da Türkmedya grubunu satın almış, Star Medya Grubunu da bünyesine katarak ES Medya'yı kurmuştu.

Ethem Sancak'ın medyadan çekileceği dedikoduları bir süredir konuşuluyordu.

Peki Ethem Sancak medya gruplarını kime satıyor?

Ethem Sancak gazete, dergi ve televizyon kanallarını Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından Cengiz İnşaat'a satıyor.

Türkiye Cengiz İnşaat ismine yabancı değil.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapımı ve 25 yıl süreyle işletme hakkını işadamı Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz İnşaat'ın liderliğinde Ortak Girişim Grubu 2013 yılı Mayıs ayında kazanmıştı.

Türkiye'nin en uzun, dünyanın 4. en uzun otoyol tüneli olacak Ovit Tüneli'nin de yapımını Cengiz İnşaat gerçekleştiriyor.