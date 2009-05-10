Milas'ta domuz gribi paniği

Bodrum-Milas Havalimanı'ndaki termal kamerayla yüksek ateş belirlenen 1'i çocuk 2 İngiliz, hastanede yapılan muayenenin ardından kalacakları otele gönderildi.



İngiltere'den, Muğla'nın Bodrum ilçesine tatile gelen İngiliz turist ve 5 yaşındaki kızı, domuz gribi için alınan önlemler kapsamında havalimanına yerleştirilen termal kameraya tıkldı. Yüksek ateş tespit edilen anne ve kızı, hastaneye kaldırılarak müşahade altına alındı.



İngiltere'nin Manchester kentinden bugün akşam saatlerinde Bodrum'a iki haftalık tatil için gelen 28 yaşındaki Nicola Louse Dearlove ile 5 yaşındaki kızı Ella Mey Dearlove, Milas- Bodrum Havalimanı dış hatlar bölümü çıkışında domuz gribi için alınan önlemler kapsamında yerleştirilen termal kameralara yakalandı. Milas Kaymakamı Şahin Aslan'ın talimatıyla 38.5 derece ateş tespit edilen anne ve kızı Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Hastanede özel önlem



Nöbetçi doktoru Ayşegül Ertürk ve özel güvenlik görevlileri acil servis önünde hastaneye gelen basın mensuplarının görüntü almamasını engellemeye çalıştı. Özel güvenlik görevlileri, görüntü almak isteyen gazetecilerin kameralarını ve fotoğraf makinelerini almaya çalışırken, Doktor Ertürk de ``Uzaklaştırın bunları buradan'' diye bağırdı.



Hastaneye gelen ve acil servis kapısında girmek isteyen hastalar, kapının kilitli olması nedeniyle bir süre dışarıda kaldı. Güvenlik görevlileri, küçük kızın etrafını nevresimlerle çevirerek diğer çocukların bulunduğu bölümden tuvalete götürdü. Kan ve idrar örnekleri alınan anne Dearlove'nin ise bir süre bahçede oturdu, gazeteciler gelince de apar topar içeri alındı.



Kaymakam Şahin: Paniğe gerek yok



Milas Kaymakamı Şahin Arslan, hastaneye gelerek gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gazetecilere önce, ``Çıkarın o maskeleri korkacak, panik yapacak bir şey yok'' diyen Arslan, daha sonra ``İngiltere'den gelen anne ve kızında 38.5 dereceye varan yüksek ateş tespit ettik. Sağlık Bakanlığı'nın domuz giribi ile ilgili yayınladığı genelge doğrultusunda hem konuklarımızın sağlığı, hem de halkın sağlığı açısından hastaları müşahade altına alarak tahlillerini yapmaya başladık. Aldığımız tahliler saat 00.40'ta uçakla İstanbul Hıfszısıhha Hastanesi'ne gönderildi. Sonuçlar gelene kadar anne ve kızı müşühade altında tutulacak. Panik yapacak bir durum yok. Yüksek ateş herhangi bir hastalıktan kaynaklanmayabilir'' dedi.



Kaymakam Arslan, açıklamanın ardından hastaneye girerek anne ve kızını ziyaret etmek istedi. Doktorların uyarısı üzerine maske takan Arslan'a, anne ve kızın bulunduğu odaya yaklaşık 30 metre mesafede bilgi verildi. Arslan, daha sonra anne ve kızının bulunduğu odaya girmeden geri dönerek hastaneden ayrıldı. (DHA)



