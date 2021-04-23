Milas'ta kömür madeni açılmak istenen ormanlık alanda köylüler nöbette

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'ündeki Akbelen Ormanı'nda köylülerin iddiasına göre ağaçlar kesilerek kömür madeni açılmak isteniyor. Köylüler ise madene karşı uzun bir süredir mücadele veriyor. Köylüler ormanlarının, bölgenin akciğerleri olduğunu vurgulayarak doğa nöbetine başladı.

Milas'a bağlı İkizköy köyündeki Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür madenine karşı köylüler, 2019’dan beri mücadele ediyor. Kesilmek istenen ağaçların, bölge için akciğer önemi taşıdığına dikkat çeken köylüler, dün akşam saatlerinde şantiye kurulması haberi üzerine bugün sabah saatlerinde ormanlık alanda “doğa nöbetine” başladılar. “Akbelen Ormanı’nı vermeyeceğiz”, “Ağaçlar kömürden değerlidir”, “Ormanımızdan ellerinizi çekin”, “Akciğerimi rahat bırakın”, “Dikkat, direniş var, insanca yaşam için” yazılı dövizlerle alanda nöbete başlayan köylüler, Akbelen Ormanı’nın yok olmamasını, maden istemediklerini vurguladı.

"Sabaha kadar çoluk çocuk uyumadık"

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre kesimine tepki gösteren İkizköylü bir kadın, "Bu kadar orman katliamı niye? Anaları dikmiş de babaları mı sulamış? Babaları dikmiş de anaları mı sulamış? Yazıklar olsun" diye sitem etti. Ormanı korumak için nöbette olduğunu ifade eden İkizköylü yurttaş, "Dün akşam izin aldıklarını söyleyen işçiler, kamyonlarla birlikte geldiler, biz hemen müdahale ettik. 'Buraya kuramazsınız. Size karşı değiliz, tamam siz işçisiniz, ama biz de bu ormanları kestirmeyeceğiz' dedik. Bugün sabah 7.30'da yine buradaydım. Dün gece sabaha kadar çoluk çocuk uyumadık. 'Şefimiz ve muhtarımız gelecek, hepiniz bekleyin, derdinizi anlatın' dediler. 7.30'dan beri buradayız, bekliyoruz. Ormanımızı savunuyoruz" diye konuştu.

"10 gündür cevap alamadık"

Doğa nöbetine katılan Karadam Karacahisar Doğa Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Yorulmaz, süreci şöyle anlattı: "Milas, İkizköy'de Orman İşletme, belli bir orman alanını Yeniköy Termik Santrali'ne devretmiş diye duyduk. Bunun için bu devrin belge sayısını almak için Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvurduk. 10 gün kadar önce, henüz başvurumuzun karşılığını almış değiliz. Cevabını alamadık. O cevabı bekliyoruz. Bugün bu orman alanının kenarına orman işçileri kamyonlarıyla araçlarıyla geldiler ve geceyi orada geçirdiler. Buna karşı uyarıda bulunmak istedik ve yanlarına giderek henüz bu işin neticeye varmadığını, dilekçemize karşılık almadığımızı söyleyerek burada çalışmalarının yanlış olacağını ifade ettik. Şu anda buradan gittiler ama durumun ne olduğunu tam bilmiyoruz."

Köylüler yargıya başvuracak

Ağaçlarının kesiminin durdurulması için Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne avukatları Arif Ali Cangı aracılığıyla dilekçe ile başvuran köylülere, alanda maden işletme izninin verildiğini belgeleyen Tarım ve Orman Bakanlığı “Olur” yazısının olduğu bildirildi. Bunun üzerine köylüler, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Milas Orman İşletme’den “Olur” belgesini talep ettiler. 15 gün sürenin dolmasına rağmen köylüler, taleplerine karşılık herhangi bir yanıt alamadıklarını belirttiler. Köylüler, orman kesiminin durdurulması için hukuki süreci başlatacaklarını, konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Dün akşam ormana yakın alanda yangın çıktı

Köylüler, dün akşam saatlerinde Akbelen Ormanı’na yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Işıkdere mevkiinde eski ormanlık alanda yangın çıktığını, bölgeye sevk edilen itfaiyenin müdahalesi sonucu, alevler büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

Akbelen Ormanı Bern Sözleşmesiyle koruma altında

Köylüler, Akbelen Ormanı’nın, karabaşlı ötleğen, maskeli ötleğen, büyük baştankara başta olmak üzere onlarca kuş türünün önemli bir üreme, beslenme ve barınma bölgesi olduğunu belirtirlerken, hem Bern Sözleşmesi hem de Türkiye’nin Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bu kuşlar koruma altında olduğunu ifade etti.