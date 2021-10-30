Mila Kunis: Ashton Kutcher sürekli üzüm yemekten 2 kez hastanelik oldu

Bir Youtube programına konuk olan oyuncu Mila Kunis, eşi Ashton Kutcher'in Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un canlandırdığı filme hazırlanırken fazla üzüm yemekten ötürü iki kez hastanelik olduğunu belirtti.

Kunis'in anlattığına göre, 2013 yılında çekilen filmdeki rolüne hazırlanabilmek için Ashton Kutcher bir frutaryen olan Steve Jobs gibi beslenmeye çalıştı. Frutaryen beslenme şekli hayvansal gıdaları içermiyor ve belirli bazı meyve ve sebzelerin tüketilmesini içeriyor. Kunis'in aktardığına göre, frutaryen diyete uyan ABD'li aktör Kutcher fazla havuç suyu tüketmesi sebebiyle şiddetli sırt ağrısı çekmiş

Mila Kunis eşinin çok aptalca hareket ettiğini belirterek, "Bir süre sadece üzüm yedi. İki kez pankreatit nedeniyle hastaneye gittik." dedi.