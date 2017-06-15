Mikroskop kamerası depremi, göz ameliyatı sırasında kaydetti

Ege Denizi'nde pazartesi günü meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yarattığı sarsıntı, Manisa'da Prof. Dr. Süleyman Sami İlker'in göz ameliyatı sırasında kullandığı mikroskop kamerası tarafından kaydedildi. Yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. İlker, "Gözün içinde ameliyat devam ederken birden deprem başladı. Ameliyat mikroskop üzerinden kayıt altına alınıyordu. Depremin başladığını hissedince hafif bir depremdir diye düşünerek hareketsiz kaldım" dedi.

"Deprem anındaki görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım. Ben kayıt aldığımızı bile unutmuştum" diyen İlker, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Sonradan geriye dönüp hatırladığımızda fark ettim. Hem hasta sallanıyor hem de mikroskop sallanıyor. Ameliyat esnasında tesadüfen ilk defa böyle bir görüntü kaydedildi. Gerçekten ilginçti. Kaygılandık, ama deprem sona erince kaldığımız yerden devam ettik."

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Göz Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, göz ameliyatındayken depreme yakalandı. 9 katlı hastanenin 2'nci katında saat 15.20'de katarakt rahatsızlığı olan hastanın ameliyatına başlayan Prof. Dr. İlker, ameliyatın yarısındayken depremin başladığını anlattı.

Prof. Dr. İlker, "12 Haziran Pazartesi günü katarakt ameliyatına başlamıştık. Gözün içinde ameliyat devam ederken birden deprem başladı. Ameliyat mikroskop üzerinden kayıt altına alınıyordu. Depremin başladığını hissedince hafif bir depremdir diye düşünerek hareketsiz kaldım. Fakat giderek şiddeti artınca ameliyat ampulleri ve aydınlatmalar sallanmaya başladı. Yapacak bir şeyimiz yoktu, kaçacak bir durumumuz yoktu. Ameliyatın yarısında olan bir hasta bekliyordu" diye konuştu.

Ameliyat başarıyla bitirildi

Deprem anındaki görüntüleri daha sonra izlediğini ve çok şaşırdığını kaydeden Prof. Dr. İlker, ameliyatı ise başarıyla bitirdiklerini dile getirdi. Hastanın ameliyat sırasında uyutulmadığını, sadece uyuşturulduğunu kaydeden Prof. Dr. İlker, hastanın da depremi hissettiğini belirterek, "Deprem anındaki görüntüleri izlediğimde çok şaşırdım. Ben kayıt aldığımızı bile unutmuştum. Sonradan geriye dönüp hatırladığımızda fark ettim. Hem hasta sallanıyor hem de mikroskop sallanıyor. Ameliyat esnasında tesadüfen ilk defa böyle bir görüntü kaydedildi. Gerçekten ilginçti. Kaygılandık, ama deprem sona erince kaldığımız yerden devam ettik. Zor bir ameliyattı. Ama başarı ile sonuçlandı. Hasta da şiddetli şekilde depremi hissetmiş. Belki bugüne kadar binlerce ameliyat yaptım ama bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Tamamen tesadüfen oldu. Ameliyat yaklaşık 20 dakika sürdü" dedi.