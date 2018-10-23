Mikroplastikler artık insan vücudunda

Avusturyalı araştırmalar tarafından yapılan bir pilot araştırma, insan dışkısında mikroplastik bulunduğunu ortaya koydu. Viyana Tıp Ünivertesi ile Avusturya Çevre Dairesi tarafından yapılan araştırmada, farklı ülkelerde yaşayan sekiz denekten alınan gaita örneklerinde mikroplastik bulundu.

Araştırmaya Finlandiya, Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya, Rusya, Japonya ve Avusturya'dan katılan ve yaşı 33 ile 65 arasında değişen denekler, bir hafta boyunca yedikleri yiyeceklere ilişkin bir günlük tuttu. Bu denekler bu süre içinde, plastik ambalajlı yiyecekler yedi veya pet şişelerdeki içeceklerden içti. Bazı denekler balık ve deniz ürünlerini tercih ederken, hiçbiri vejeteryan beslenmedi. Araştırma kapsamında, deneklere gaita tahlili yapıldı.

Dokuz farklı plastik madde tespit edildi

Avusturya Çevre Dairesi'nden mikroplastik analizleri konusunda uzman Bettina Liebmann, laboratuvarda yaptıkları incelemelerde "büyüklüğü 50 ile 500 mikrometre arasında değişen dokuz farklı plastik çeşidi" tespit ettiklerini belirtti. Liebmann, tespit edilen mikroplastiğin bu kadar çeşitlilik göstermesi karşısında şaşırdıklarını ifade etti. Liebmann, en sık karşılaştıkları plastik türünün polipropilen ile polietilen tereftalat olduğunu söyledi.

Viyana Tıp Üniversitesi'nden araştırmayı yürüten Philipp Schwabl, denek sayısı çok az olduğu için beslenme alışkanlıkları ile vücutta bulunan mikroplastik arasında bağlantı kurulamayacağına dikkat çekti. Mikroplastiğin sindirim sistemi için tehlikeli olabileceğine dair "ilk işaretlerin" bulunduğunu belirten Schwabl, ancak mikroplastiğin insanlar için olası tehlikelerine ilişkin tahminlerde bulunabilmek için yeni araştırmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

İnsan vücudunda bulunan mikroplastik konusunda bugüne pek araştırmaya rastlanmadığını belirten Avusturya Çevre Dairesi'nden Liebmann, bu nedenle denek sayısını ilk etapta sınırlı tuttuklarını ancak şimdi geniş kapsamlı bir araştırma yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Büyüklüğü beş milimetreden küçük olarak plastik parçaları, mikroplastik olarak adlandırılıyor. Özellikle kozmetik ürünlerinde yer alan mikroplastik, diğer ürünlerdeki plastiğin parçalanması ile çevreye yayılıyor. Dünyada yılda yaklaşık 400 milyon ton plastik üretildiği ve bu plastiğin yüzde 2 ile yüzde 5'nin denize karıştığı tahmin ediliyor.