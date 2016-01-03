Mike Tyson'ı deviren İngiliz boksör, 'Deliormanlı' filmi için İstanbul'da

Efsane boksörlerden Mike Tyson'ı 2004 yılındaki bir müsabakada 4. rauntta nakavt ederek İngiliz sporseverlerin kahramanı olan ve bir anda tüm dünyanın dikkatini çeken boksör Danny Williams, "Deliormanlı" adlı sinema filminde oynamak için İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla Londra'dan İstanbul'a gelen Danny Williams, Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, bir dönem ringlerde karşı karşıya geldiği Sinan Şamil Sam'ın ölüm haberini alınca çok üzüldüğünü dile getirdi.

Deliormanlı filminde Sarp Levendoğlu ile ringde karşı karşıya gelecek olan "Tommy Dixon" karakterini canlandıracak Williams, 10 gün Türkiye'de kalacak.