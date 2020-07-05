Mike Tyson, 'Felekten Bir Gece'de oynadığının farkında değilmiş

Eski dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson, 2009 yılında The Hangover (Felekten Bir Gece) filminde rol aldığının, "kokainden uçtuğu için" farkında olmadığını söyledi.

Zack Galifianakis'le Bradley Cooper'ın başrollerde olduğu komedi filmi The Hangover, arkadaşlarının düğününden iki gün önce bekârlığa veda partisi vermek için Las Vegas'a giden dört kafadarın sarhoş oldukları gecenin sabahında hiçbir şey hatırlamadan uyanmalarıyla yaşanan olayları mizahi bir dille anlatıyordu.

Yahoo! Sports'a konuşan Tyson, rolünü dışarı çıktığı bir gece filmin yıldızlarına rastlayıp ertesi gün vizyona gireceğini duyduğunda fark ettiğini söyledi.

Tyson, "Onlarla gece kulübünde denk geldik. Zach 'Filme seninle birlikte çıkacağız,' dedi. Ben de 'Öyle mi?' dedim. 'Ne zaman?' O da 'yarın,' yanıtı verdi. Bilmiyordum çünkü o sıralar alkol ve sigara kullanıyordum, uyuşturucu kullanıyordum, o yüzden filmde yer aldığımı bilmiyordum" dedi.

Tyson, 2011'de devam filmi The Hangover Part II'da da (Felekten Bir Gece Daha) rol almıştı.