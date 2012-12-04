Tyson, eski karısıyla Brad Pitt’i yatakta bastığını itiraf etti

ABD’li boksör Mike Tyson 1988’de evlenip bir yıl sonra boşandığı oyuncu Robin Givens’la Brad Pitt’i aynı yatakta bastığını açıkladı.

Bir TV programına katılan 46 yaşındaki Tyson, Givens’tan boşanmak üzere olmasına rağmen gördüğüm manzara karşısında çok sinirlendiğini anlattı.

HaberTürk'te yer alan habere göre Tyson boşanmak üzere olduğu Givens’la seks hayatının devam ettiğini belirterek “Bir gün boşanma avukatımın ofisine gitmeden, eve gidip Robin’le sevişmek istedim. Brad benden önce davranmıştı. Eve girdiğimde ikisini birlikte buldum. Çılgına döndüm. Ama onu dövmek için çok yorgundum. Suratının halini unutamam.” şeklinde konuştu.