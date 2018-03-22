Mike Bode 'Türkiye Hakkında Bildiğim 2 ya da 3 Şey' sergisiyle Depo'da

Mike Bode Depo’da, iki farklı konuyu bir sergi projesinde bir araya getiriyor; besteci İlhan Usmanbaş ve Tuzla Akfırat'taki eski Formula 1 yarış pisti.

Bode 'Türkiye hakkında bildiğim 2 ya da 3 Şey' sergi projesinde yer alan bugün 96 yaşında olan deneysel besteci İlhan Usmanbaş, ikinci kuşak Türk modern bestecilerinden. Usmanbaş’ın besteleri biçimsel özgürlüğüyle tanınıyor. Usmanbaş bugüne kadar 120'den fazla eser besteledi. Akfırat'taki İstanbul Park Formula 1 yarış pisti 21 Ağustos 2005'te açıldı ve Formula 1 Başkanı Bernie Ecclestone tarafından dünyanın en iyi yarış pistlerinden biri olarak anıldı. Yarış pisti, açılışından altı yıl sonra kapatıldı. Bu iki ayrı bölüm sergi mekânında harmanlanarak her biri kendi anlatı, bağlam, tarih, zorluk ve başarısızlıkları açısından incelenen açık uçlu bir deneme biçiminde sunuluyor.

Proje, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanan bursla ve ardından Türkiye'ye yapılan ziyaretler sırasında gerçekleştirildi.

Mike Bode (d.1964) İsveç’te yaşayan görsel sanatçı ve araştırmacı. Çalışmaları Kunste Werke Berlin, Vilnius Çağdaş Sanatlar Merkezi, the Secession Viyana, Malmö Konsthall, Göteborg Konsthall, Stokholm Nobel Müzesi, Yokohama Trienali, Aichi Trienali ve Miami Çağdaş Sanat Enstitüsü’nde sergilendi.